Der Cola Ball ist zurück

Mannheim.Joachim Schäfer und die Thunderbirds laden am Sonntag, 23. Dezember, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) zum legendären Cola Ball in die Feudenheimer Kulturhalle (Spessartstr. 24-28) ein. Die Thunderbirds – das ist Deutschlands älteste Beatband, seit 56 Jahren aktiv und spezialisiert auf Songs der 60er Jahre.

In den 50ern und 60ern war der Cola Ball eine Institution in Mannheims Rosengarten. Mittlerweile wird zwar in Feudenheim gefeiert, der Kultfaktor aber bleibt – vor allem dank der besten Hits der 60er.

Anfang im Jugendhaus

Alles begann im Jugendhaus Erlenhof. Hier hatten Schäfer und Co. ihre ersten Auftritte. Später spielten sie dann auch in Schulen, auf Parties von Pfarrgemeinden und schließlich auf dem legendären Cola Ball, der vom Stadtjugendring organisierten Jugendtanzveranstaltung im Rosengarten. 1966 wurden die Thunderbirds sogar zum „Deutschen Beatmeister“ gekürt.

Nachdem sie 2015 eigentlich schon offiziell Abschied nehmen wollten, stehen Schäfer und seine musikalischen Weggefährten auch nach fünf Jahrzehnten weiter auf der Bühne und laden mit Hits der 60er Jahre zu Tänzen wie Rock’n Roll, Twist und Jive ein. Neben Schäfer (Keyboard) gehören zu den Thunderbirds Gerhard Maier (Gitarre), Uwe Arras (Gitarre), Rolf Lochbühler (Bass) und Hubert Weber (Schlagzeug).

Als zweite Band spielen an diesem Abend Monnem Rockt. Das sind Ly S. (Gesang), Willi Haselbeck (Keyboard), Uli Müller (Gitarre), Michael Herzer (Bass) und Edi Sehovic (Schlagzeug). Im Foyer legt DJ Jürgen Müller auf. red

