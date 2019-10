Der deutsche Monteverdi

Franz Vitzthum aus Heidelberg singt in der Altlage. © Schneider

Mannheim.Werke, die in Mannheim selten oder noch nie erklungen sind: Pünktlich zum 400. Geburtstag des monumentalen Drucks der Sammlung Polyhymnia von 1619 findet am Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr, in der Reihe „Alte Musik Spezial“ in der Christuskirche in Mannheim ein Konzert mit den Stücken von Michael Praetorius statt. Die komplexen und groß besetzten Konzerte für Singstimmen und Instrumente beeindrucken mit ihrer Klangpracht und die ergreifenden Wirkungen lassen den Vergleich mit dem Venezianer Claudio Monteverdi zu.

Musiziert wird vom Concerto Mannheim mit Zinken, Posaunen, Lauten und Streichern. Unter den 16 Stimmen des Ensemble Mannheim Vocal befinden sich zahlreiche deutschlandweit gefragte Solisten für Alte Musik, wie Magdalene Harer, Heike Heilmann, Franz Vitzthum, Sebastian Hübner, Thomas Jakobs, Ingo Wackenhut oder Matthias Horn. Die Leitung des Abends hat Johannes Michel. soge

