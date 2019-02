Der Drachen, der Geld spuckt

Ludwigshafen.„Fragments of a Crisis“, Fragmente einer Krise, heißt eine neue Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, die am Freitag, 22. Februar, um 18 Uhr eröffnet wird. Julian Irlinger beschäftigt sich darin mit dem Notgeld, das während der frühen Weimarer Republik als Parallelwährung kursierte, und analysiert dessen grafische Botschaften.

„Ich selbst habe mehrere Tausend Scheine in den vergangenen Jahren gesammelt“, erzählt Irlinger, der 1986 in Erlangen geboren wurde, unter anderem an der Städelschule in Frankfurt und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert hat. In der Ausstellung zeigt er ausschließlich Scans des Bestandes. „Mit reproduzierten Details der Banknoten konzentriere ich mich auf die grafische Produktion“, so Irlinger. Es werden jedoch Papierdrachen zu sehen sein, die aus der offiziellen Währung der Weimarer Republik, der Mark der Reichsbank, bestehen.

Private Scheinproduktion

Das Notgeld war durch private Hand – etwa einzelne Gemeinden – während der Inflation in der Weimarer Republik in Umlauf gebracht worden. Die Papierscheine waren aber auch ein beliebtes Sammlerobjekt. „In der Forschung wird angenommen, dass es vor allem von der Mittelschicht gesammelt wurde. Bei den Banknoten lag es wohl an deren künstlerischer Qualität. Es handelte sich nicht nur um Geld, sondern auch um günstige zu erwerbende Druckgrafik“, sagt Irlinger.

Das Projekt im Wilhelm-Hack-Museum befasst sich vor allem mit den unterschiedlichen Motiven auf den Scheinen. „Das Notgeld durchzieht unter anderem ein Weltbild, das fern ist von den Entwicklungen der frühen 1920er Jahre. Wir sehen dort keine Technik, Produktion und Gesellschaft der Gegenwart, wie sie zum gleichen Zeitpunkt etwa in der Neuen Sachlichkeit verhandelt wurden“, so Irlinger. Diese Bildwelt erinnere ihn an das, was der Historiker Fritz Stern in seinem Buch „Kulturpessimismus als politische Gefahr“ beschreibe.

So seien auf Notgeld-Banknoten oft mythische Welten dargestellt, vorindustrielle Arbeitsverhältnisse, Märchenwelten oder völkische Motive. „Eine anti-moderne Welt, in der man sich aus Angst gegenüber der krisenhaften Gegenwart auf alte Mythen und Werte besinnen möchte. Ein bedrückender Kulturpessimismus als Reaktion auf eine Krise, der teilweise auch heute wieder vernehmbar wird“, analysiert Irlinger.

Die grafischen Elemente, mit denen die regionalen Künstlerinnen und Künstler, die in der Kunstgeschichte weitestgehend unbeachtet geblieben sind, die Scheine gestaltet haben, begreift Irlinger als Botschaften. „Ich sehe die Grafiken auf Notgeldscheinen als künstlerische Produktion zur Inflationszeit. Notgeld ist somit eine Form künstlerischer Arbeit, die als Produkt der Krise zu verstehen ist.“ Durch die Betrachtung verschiedener Notgeldscheine lasse sich ein facettenreiches Stimmungsbild der frühen Weimarer Republik nachvollziehen, das er als politisches Unterbewusstes begreife. „Es sind Werte, Sehnsüchte oder etwa Anekdoten, die illustriert wurden und als Botschaft gelten können.“ Auch sei bewusst Bezug genommen worden auf das Geldwesen. „Künstlerinnen und Künstler verdeutlichen, dass dem Geld nicht zu trauen ist.“ So sei etwa ein Drache zu sehen, der Geldscheine auf Leute spuckt, oder ein Esel, der Geld scheißt.

Info: Fragments of a Crisis“ bis zum 28. April im Wilhelm- Hack-Museum. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019