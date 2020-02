Der englische Patient

An der Haustür der Osbourne’schen Villa in Hancock Park, einem gediegenen Stadtteil von Los Angeles, prangt das Schild „Never mind the dog – be aware of the owner.“ Das macht Hoffnung. Doch der Prince Of Darkness, der Übervater aller Metal-Barden, besitzt weder einen Wachhund, noch scheint er diese Funktion selbst ausüben zu können. Im Gegenteil: Der 71-Jährige ist ein alter, kranker, schwacher Mann, der einen Gehstock benötigt, es nur mit Mühe in den plüschigen Sessel seines privaten Keller-Kinos schafft, unverständliches Gestammel von sich gibt und zudem extrem schwerhörig ist. Es tut weh, den Helden seiner Jugend so zu sehen. Weil es etwas Tragisches, Beklemmendes hat. Weil es einem die eigene Endlichkeit vor Augen führt – und weil Ozzys meerblaues Sakko mit silberner Brosche an Thomas Gottschalk zu besten „Wetten dass . .?“-Zeiten erinnert.

Herr Osbourne, angeblich haben Sie bis vor kurzem auf dem Sterbebett gelegen. Wie schlimm war es wirklich?

Ozzy Osbourne: Ach, das ganze letzte Jahr war der Horror. Das davor auch. Es war wirklich eine Sache nach der anderen. Dabei rauche und trinke ich schon lange nicht mehr. Ich nehme auch keine Drogen mehr – so gar nichts. Trotzdem passiert mir all dieser Mist. (lacht) Und das sind immer noch Folgen dieses Quad-Unfalls von 2003, bei dem ich mir den Nacken, das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen habe.

Also werden Sie mit zunehmendem Alter immer anfälliger?

Osbourne: Es scheint so. Dabei war es einfach nur so, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, weil ich pinkeln musste. Ich bin ins Bad und auf dem Rückweg war es so dunkel, dass ich gestolpert bin und mich richtig langgelegt habe. Ich bin mit dem Rücken auf den Fußboden geknallt. Dabei hat es gekracht und ich habe Blitze gesehen. Mein erster Gedanke war: „Du verfluchter Idiot.“ Dabei war ich völlig ruhig. Ich habe zu Sharon gesagt: „Ruf den Notarzt.“ Und sie: „Wovon redest du?“ – „Frag nicht, ruf an. Ich fürchte, ich habe mir wieder den Nacken gebrochen.“ Darauf sie: „Du machst Witze.“ Doch als der Krankenwagen kam, hat man mich sofort ins nächste Hospital gebracht. Da bin ich für drei Monate geblieben.

Demnach hatte es etwas Therapeutisches, dieses Album aufzunehmen?

Osbourne: Ganz genau. Und es fing damit an, dass meine Tochter Kelly meinte: „Dad, da ist dieser Typ namens Andrew Watt, der mit Post Malone arbeitet. Er würde gerne wissen, ob du Interesse hättest …“ Und ich: „Wer zum Teufel ist Post Malone?“ Aber dann habe ich Andrew getroffen, mit ihm den Song „Take What You Want“ aufgenommen, daraus hat sich alles weitere ergeben. Dabei war ich mir eigentlich sicher, dass ich nie wieder aus dem Haus komme. Dass ich bis ans Ende meiner Tage flachliege. Ich war mein ganzes Leben noch nie so lange ans Krankenbett gefesselt. Es war fürchterlich.

Sie hatten also keine Ahnung, wer Andrew Watt ist, aber er hat Ihnen ein trotzdem starkes Spätwerk auf den Leib geschneidert?

Osbourne: Ja, Andrew meinte: „Hättest du Lust, ein ganzes Album mit mir zu machen?“ Und ich: „Wer, ich? Jetzt?“ Darauf er: „Ich mache es dir auch ganz einfach.“ Und das hat er: Andrew hat die Band zusammengestellt, die Musik mit ihr geschrieben, dann habe ich die Melodien hinzugefügt und wir haben gemeinsam die Texte geschrieben. Es ging wahnsinnig schnell. Und das letzte Mal, das mir etwas derart locker von der Hand gegangen ist, war halt das erste Black-Sabbath-Album. Das war das schnellste, das ich je gemacht habe. Aber auch dieses hat gerade mal einen Monat gedauert. Es ist einfach so passiert. Und ich schätze, damit hat er mir das Leben gerettet. Ich war kurz davor, emotional zu implodieren. Und das Album hat dafür gesorgt, dass ich wieder neuen Lebensmut entwickelt habe. Denn wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch liegst und ständig das Gleiche machst, was nicht viel ist, wirst du langsam, aber sicher wahnsinnig. Da dreht dein Kopf komplett am Rad und sagt dir ständig: „Das war’s. Mit dir ist es vorbei.“ Aber als wir das Album gemacht haben, hörte das schlagartig auf. Er hat mich gerettet.

War das der nötige Kick, eine Herausforderung?

Osbourne: Unbedingt! Ich kam mir vor wie ein Gefangener im eigenen Haus. Das Album hat alles geändert. Wobei ich immer noch nicht ganz fit bin. Ich bin weiter unter ärztlicher Aufsicht und nehme an einem Aufbauprogramm teil. Es ist also noch ein langer Weg. Aber ich arbeite daran – täglich.

Wieso haben Sie so lange kein Album veröffentlicht? Seit „Scream“ sind geschlagene zehn Jahre vergangen.

Osbourne: Weil sich die Industrie komplett verändert hat. Da gibt es jetzt Dinge wie Spotify und so. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob man heute noch Alben verkauft oder in welcher Form man für seine Musik bezahlt wird. Das ist mir völlig schleierhaft. Darüber habe ich auch mit Andrew geredet, der meinte, es würde jetzt alles gestreamt – keine Ahnung, was er damit meint. In den letzten zehn Jahren hat sich so viel verändert, dass ich komplett auf dem Schlauch stehe.

