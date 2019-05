Worms.Mittlerweile sind es Tausende von Besuchern, die das alljährliche Spectaculum in den Stadtpark der Domstadt, in das „Wormser Wäldchen“, lockt. Heuer findet das bunte mittelalterliche Treiben von Freitag bis Sonntag, 31. Mai bis 2. Juni, statt: An rund 100 Marktständen werden unter anderem Schmuck, Lederarbeiten und kulinarische Leckereien angeboten.

Daneben entführt ein großes Lager mit Gewandeten die Besucher in längst vergangene Zeiten. Auf dem Programm stehen zudem zahlreiche Attraktionen wie Kinder-Ritterturniere und Highland-Games, Erzählungen im Geschichtenzelt, Schaukämpfe, eine Feldschlacht, mittelalterliches Tanzen zum Mitmachen oder Feuerspektakel-Vorführungen. Nicht nur der Klang der Klingen wird indes an die Besucherohren dringen, denn an allen drei Tagen treten bekannte Szenebands auf der neuen großen Bühne auf. Den Auftakt bestreitet die Formation Die Streuner am Freitag um 20 Uhr. Am Samstagabend, 20 Uhr, spielt die Gruppe Bannkreis, den musikalischen Abschluss gestalten am Sonntag um 16 Uhr die Mitglieder von Ranunculus.

Auf den kleineren Bühnen im Herzen des Marktes und als Walking-Acts musizieren überdies das Duo Wormez sowie die Formationen Satyrias und Borbetomagus an allen drei Tagen. Das Spectaculum beginnt am Freitag um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für alle drei Tage, Gewandete zahlen sieben Euro. Kinder „bis Schwertmaß“ sind frei. mav

