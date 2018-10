Der kleine Maulwurf

Mannheim.Das Musikkabarett Schatzkistl zeigt „Die Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Beginn ist am Sonntag um 16 Uhr. Es gibt keine Pause. Das Figurentheater mit Maren Kaun wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Angekündigt ist „eine anrüchige Geschichte zwischen Fell- und Federvieh, mit feiner Nase in Szene gesetzt“. Die Handlung dreht sich darum, dass dem armen kleinen Maulwurf in der Erde von oben „eine hundsgemeine Ungerechtigkeit“ widerfährt. Das will er sich jedoch nicht gefallen lassen und macht sich auf, den Übeltäter zu finden.

Die Karten kosten zehn Euro und sind entweder direkt im Schatzkistl in der Augustaanlage 4-8 (online unter schatzkistl.de), bei Whistle Fanware/Tickets in Q 6, 14 oder im „MM“-Kundenzentrum in P 3, 4-5 erhältlich. sma

