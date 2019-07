Der neue Star des Fado

Mannheim.Eine der schönsten Musikstätten der Region öffnet wieder ihre Pforten: Der Mannheimer Luisenpark lädt ein zum Seebühnenzauber 2019. Mitten im Grünen sind sechs Auftritte zu erleben, die zwei Dinge gemeinsam haben: große Stimmen und regionale Eigenheiten.

Zum Auftakt am Freitag, 26. Juli, ist um 20 Uhr die aufregende neue Stimme des Fado zu erleben. Carminho gelang mit ihrem zweiten Album „Alma“ 2011 der internationale Durchbruch. In Mannheim wird sie ihr aktuelles, fünftes Werk „Maria“ vorstellen, auf dem sie die bittersüße portugiesische Volksmusik voller Respekt für die Tradition zelebriert, aber auch durch Innovationen bereichert. So bringt sie eine Pedal-Steel-Gitarre zum Einsatz; ein Instrument, das man eher mit US-amerikanischer Countrymusik in Verbindung bringt. Eben wegen dieser Kühnheit wird Carminho in Portugal geradezu kultisch verehrt.

Das zweite Seebühnenzauber-Konzert am Freitag, 2. August, 20 Uhr, ist mit „Süden II“ betitelt. Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer vereinen italienisches und bayerisches Liedgut mit Weltmusikanklängen. Definitiv Pfälzisch ist dagegen die Identität von Comedian Christian „Chako“ Habekost, der am Samstag, 3. August, 20 Uhr, sein Programm „De edle Wilde“ zeigt. Am Freitag, 9. August, 20 Uhr, huldigt Stephan Ullmann der Pop-Legende Prince.

Eine weitere Tribute-Show geht am Freitag, 16. August, 20 Uhr, über die Seebühne: Die Produktion „Respect Aretha Franklin“ von Sweet Soul Music“ feiert hier ihre Premiere. Zeitgenössischen Soul präsentiert schließlich der Schweizer Musiker Seven am Samstag, 24. August, 20 Uhr, zum Abschluss der Konzertreihe. gespi

