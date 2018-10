Der Spielmacher heißt Hans Sachs

Mannheim.In Zeiten von AfD-Erfolgen, Pegida sowie der hitzigen Diskussionen um Flüchtlinge und Einwanderungspolitik hätte dieser Abend zu einem Politikum werden können. Richard Wagner thematisiert in seiner viereinhalbstündigen Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ nicht nur den Kampf zwischen dem Althergebrachten und dem Neuen, zwischen den erstarrten Konventionen einer fast zum Spießertum eingefrorenen Gesellschaft und dem Revoluzzertum, das sich in Gestalt eines dahergelaufenen Sängers namens Walther von Stolzing Bahn bricht. Er lässt seine alle Fäden spinnende Hauptfigur Hans Sachs auch intensiv über das Deutsche, die deutsche Seele und deutsche Kunst nachdenken.

Erfolg für „deutsche Kunst“

Nigel Lowery, der das monumentale Werk jetzt auf die Opernbühne des Nationaltheater Mannheim bringt, hat sich offenbar anders entschieden. Er beruft sich darauf, dass das Werk Wagners eine Komische Oper ist und geht spielerisch mit dem Stoff um, betreibt gewissermaßen ein „Theater auf dem Theater“, bei dem, wie Dramaturgin Cordula Demattio es sagt, Hans Sachs zum Spielmacher ergo Regisseur wird.

Die Zusammenfassung der Handlung kann nicht kürzer gelingen als dem Nationaltheater: „Eva, die Tochter des Goldschmiedemeisters Pogner, hat sich in Walther von Stolzing verliebt. Der jedoch kann sie nur heiraten, wenn er den von Evas Vater ausgeschriebenen Sängerwettstreit gewinnt und mit seinem Preislied die gestrengen Meistersinger überzeugt. Hans Sachs erkennt das Potenzial des jungen Ritters und verhilft ihm – und der „deutschen Kunst“ – schließlich zum Erfolg.

Wie Sachs nun einerseits zentrale Figur dieses Geschehens auf dem Theater ist und gleichzeitig „Spielmacher“ außerhalb des Theaters (auf einer anderen Bühne), das wird spannend zu beobachten sein. Nigel Lowery, der im Dezember 2016 auch Händels „Hercules“ am Goetheplatz inszenierte, ist bekannt für seine leichthändigen und spielfreudigen Regiearbeiten. Im Falle der „Meistersinger“ setzt er offenbar wieder auf angemalte Kulissen wie schon bei „Hercules“, spannt im Stile Brechts eine durchschaubare ironische Ebene zwischen Publikum und Aufführung.

Proteste im Jahr 2000

Für Mannheim sind „Meistersinger“ immer eine Besonderheit. Sprechchöre, hitzige Diskussionen, Flugblätter, gar ein Transparent an der Fassade eines Gebäudes direkt gegenüber des Hauses am Goetheplatz – all das gab es im Jahr 2000, als der damalige Generalintendant Ulrich Schwab bekanntgab, dass die immerhin 82. Vorstellung der Inszenierung von Paul Hager endgültig abgesetzt und die Kulissen vernichtet werden sollten. Es war geradezu ein Aufstand des Publikums. Die Neuinszenierung von Jens-Daniel Herzog bezog sich 2008 dann auf diese Geschichte. Er ließ ebenfalls die Nürnberger Bürger auf der Bühne protestieren – und am Ende die Hagers Inszenierung nachempfundenen Kostüme aus dem Schnürboden schweben. Alles zogen sie an. Aber sie kratzten sich. Offenbar hatten sich schon Tiere in sie eingenistet.

