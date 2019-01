Der Steppenwolf in der WG

Mannheim.„Der Steppenwolf“ ist aktuelles Pflichtthema im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Das freut Dominik Günther, inszeniert er am Mannheimer Nationaltheater doch gerade Hermann Hesses 1927 erschienenen Roman, in dem der Protagonist Harry Haller, wie der Wolf ein Einzelgänger, in einer Existenzkrise steckt. Am Mittwoch, 23. Januar, hat das Stück im Studio Werkhaus Premiere, und Günther kann sich der Aufmerksamkeit zahlreicher Schüler und Schülerinnen sicher sein. „Ich will nicht verhehlen, dass dies eine glückliche Fügung ist“, sagt der 45-Jährige.

Vor drei Jahren hat Günther, der seit 2005 als freier Regisseur arbeitet und nach Projekten an Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun zum ersten Mal in Mannheim ist, den Demian in Tübingen zur Aufführung gebracht. Die mitten im Ersten Weltkrieg von Hesse geschriebene Erzählung handelt vom Erwachsenwerden des Jungen Emil Sinclair, der hin- und hergerissen ist zwischen der Sicherheit des Elternhauses und der dunklen Außenwelt. „Der Demian ist gewissermaßen die Vorstufe zum Steppenwolf.“

Aber ist das Stück überhaupt noch aktuell? „Das Bildungsministerium ist offensichtlich der Ansicht“, meint Günther lakonisch. Und ja, natürlich, sei das Thema weiter relevant. „Wie gehe ich mit der Gesellschaft um, wie gehe ich mit mir selbst um? Welchen Druck üben Normen und Erwartungen aus? Diese Fragen hat sich Harry Haller gestellt – und alle Generationen nach ihm.“ Zumal heutzutage, wo die Buchläden voll seien von Ratgebern zur Selbstoptimierung. „Wenn man diese Bücher liest, ergeben sich durchaus Bezüge zum Steppenwolf, der auch versuchte, sich selbst zu finden und in der Welt zurechtzufinden.“ Diese Suche höre nie auf. „Es gibt keine Lösung.“

Persönliche Haltung

Auch er selbst wolle als Regisseur keine Lösungen vorgeben, sagt Günther. Zwar komme in einer Inszenierung seine persönliche Haltung zu einem Stoff zum Ausdruck, doch damit solle das Publikum lediglich angeregt werden, eine Kommunikation zu beginnen. „Das kollidiert dann häufig mit den Lehrererwartungen, die davon ausgehen, dass ein Theaterstück Antworten gibt.“ Das Gegenteil aber sei der Fall – es werden Fragen aufgeworfen.

Was Günthers Inszenierung für Mannheim angeht, so hat er die Idee gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Sandra Fox, mit der er seit vielen Jahren zusammenarbeitet, entwickelt. Auf der Bühne wird ein riesiges Gehirn stehen, und Harry Haller – verkörpert von vier unterschiedlichen und unterschiedlich alten männlichen Schauspielern – wird sich mit diesem seinem Gehirn auseinandersetzen. Denn: „,Der Steppenwolf’ hat letztlich keinen Plot, sondern ist mehr eine Zusammenfassung philosophischer Betrachtungen.“ So befindet sich Günthers Harry Haller in einem permanenten Selbstgespräch.

Einer der Schauspieler ist Samuel Koch, der seit seinem Unfall 2010 bei der Fernsehshow „Wetten, dass...?“ querschnittsgelähmt ist. „Kannst du tanzen“, fragt Kochs Harry Haller sein Kleinhirn, das die Motorik steuert. Natürlich, antwortet dieses, jeder kann tanzen. Wirklich? Jeder? „Harry Haller und sein Gehirn – das ist wie eine WG, die zusammenlebt, miteinander redet und Fragen stellt.“ Wobei der Steppenwolf die WG ziemlich auf Trab hält. „Lass uns doch mal schlafen“, schlägt sein Gehirn irgendwann vor. Doch das kann Harry Haller nicht. Am Ende gibt es denn auch kein Happy End. Stattdessen bleibt die unbeantwortete Frage: „Kann ich das Leben vielleicht noch einmal leben? Besser leben?“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019