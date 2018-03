Der Winter muss weichen

Anzeige

Heidelberg.„Strih, Strah, Stroh, der Sommerdag is do“: So erklingt es wieder am kommenden Wochenende, wenn Scharen von Kindern mit ihren Eltern am Sonntag, 11. März, beim zentralen Heidelberger Sommertagszug durch die Altstadt wandern.

Von der St.-Anna-Gasse aus bewegt sich der bunte Tross ab 15 Uhr durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Liselotte von der Pfalz (verkörpert von Diana Härle) führt das heitere Treiben traditionell an, denn, so der historische Hintergrund: Die Kurfürsten-Tochter beschenkte einst selbst die Heidelberger Kinder beim Sommertagszug.

Märchenhafte Gestalten

Begleitet wird der Zug von der Musikvereinigung der Heidelberger Straßenbahner und der Musikvereinigung Pfaffengrund. Außerdem mischen sich riesige, märchenhafte Gestalten in die Menschenmenge – die sogenannten Butzen, die einen in sommerliches Grün, die anderen noch winterlich in Stroh gehüllt. Auf Höhe der Sandgasse erwartet dann der böse dreinblickende Winter die munteren Ankömmlinge. Doch der kommt freilich gegen den fröhlichen Gesang und die reich verzierten, mit einer Brezel, einem ausgeblasenen Ei und bunten Bändern geschmückten Sommertagsstecken nicht an. Auf dem Marktplatz kommt es dann zu einem szenischen dargestellten Kampf zwischen Sommer (Ruscha Kouril) und Winter (Daniel Lewis), bei dem die kalte Jahreszeit schließlich Vertrieben und der Sommer jubelnd gefeiert wird.