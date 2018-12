„Die Angst ist geschürt“

Seit 1991 ermitteln Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als „Tatort“-Ermittlerduo Batic und Leitmayr aus München. Nun bereisen die beiden in einer musikalisch inszenierten Lesung von Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ die Republik – und kommen am Samstag, 22. Dezember, zum Tourfinale auch in den Mannheimer Rosengarten. Ein Gespräch mit den beiden über Mitmenschlichkeit, die Vorteile langjähriger Bekanntschaft und die Bühnenkunst.

Herr Nemec, Herr Wachtveitl, wenn man eine solche Geschichte jeden Abend verkörpert, bekommt man einen besonderen Zugang zu ihr. Wann sind Sie denn das erste Mal mit Dickens’ Variante in Kontakt gekommen?

Udo Wachtveitl: Ich muss den Film als Kind wohl mal gesehen haben, hatte aber tatsächlich nur noch die Erinnerung an Geister und einen finsteren Gesellen, dem man nachts lieber nicht über den Weg laufen möchte. Insofern bin ich relativ unbelastet an diese Arbeit herangegangen.

Miroslav Nemec: So war’s auch bei mir: Erst nach unserer ersten Saison habe ich mir eine der alten Verfilmungen zum ersten Mal angeschaut.

Auch Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass es der Geschichte an Aktualität nicht mangelt und Probleme diskutiert werden, die in dieser Zeit besonders drängen…

Nemec: Das ist uns natürlich nicht entgangen. Die Geschichte ist ein Appell an die Menschlichkeit, der in der Adventszeit eine ganz andere Wirkung entfaltet als sonst. Trotz allem wollten wir an der Geschichte nichts verändern und belassen die Handlung in der Zeit, in der sie spielt.

Wachtveitl: Ich halte von diesem krampfhaften Suchen nach Aktualitätsbezügen nicht viel. Jede Geschichte ist aktuell, wenn sie etwas zu sagen hat. Eine aufgesetzte Moderne steht der künstlerischen Arbeit da eher im Weg. Es geht ja auch darum, Charles Dickens als Autor ernst zu nehmen, der eine kluge Geschichte mit wahnsinnig tollen Charakteren geschaffen hat, die bei allem Ernst auch großen Humor entfalten kann. Ich möchte da kein pädagogisches Experiment daraus machen.

Hat „Die Weihnachtsgeschichte“ mit Ihnen als Botschafter heute denn noch die Kraft, einer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen, in der viele sich selbst die Nächsten geworden sind?

Nemec: Die Zeit ist sehr individualistisch bis egozentrisch geworden und natürlich steckt in Dickens ein Credo, das dieser Tendenz etwas entgegensetzt – das muss man aber nicht zu einer moralischen Anstalt machen.

Wachtveitl: Man tut dem Künstler auch Unrecht, wenn man dessen Geschichte zum Vehikel seiner eigenen Moral macht. Was der einzelne Zuschauer von diesen Botschaften mitnimmt, muss er schon selbst entscheiden.

Ein interessanter Punkt, der vielerorts ja auch mit Migration und der damit entstandenen Furcht zusammengedacht wird. Hat uns Charles Dickens den beispielhaften Umgang mit dem Neuen und Unbekannten nicht schon ewig in unser persönliches Übungsheft geschrieben?

Wachtveitl: Nein, hat er nicht.

Nemec: Die Medien vermelden diese Furcht natürlich, weil sie spektakuläre Stoffe brauchen – und es stimmt ja auch: Als 2015 die Grenzen geöffnet wurden und über eine Millionen Menschen ins Land kamen, hat sich die Gesellschaft gewandelt. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Angst geschürt wird. Einen Weg, solchen vorgeschriebenen Realitäten nicht auf den Leim zu gehen, hat uns Dickens sicherlich gelehrt.

Wenn man – wie Sie beide – als „Tatort“-Team schon so lange zusammenarbeitet: Hilft das in einem Projekt wie diesem oder aber beschränkt es einen vielleicht eher, weil Millionen von Menschen in Ihnen die Kommissare aus München sehen?

Wachtveitl: Es hilft natürlich insofern, als man schon ein gemeinsames Reservoir aufgebaut hat, was Dinge wie Humor oder die szenische Auffassung anbetrifft. Ich spreche da immer von der schlechten und der guten Routine. Die gute Routine erlaubt Ihnen, direkt und ohne Umwege auf ein Ziel zuzusteuern. Die schlechte Routine sagt: „Kenn ich, weiß ich, haben wir immer schon so gemacht, machen wir auch weiter so!“ Und unsere gute Routine nutzen wir, um den Herausforderungen mit ständigem Rollentausch ohne Auf- und Abgang sinnvoll zu begegnen. Denn wir sind ja nicht Schauspieler geworden, um 20 Jahre lang zu fragen: „Wo waren Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch?“ (lacht)

Die Unterschiede zwischen dem minimalistischen Spiel für das Fernsehen und der Bühne, die Sie auch in aller Lautstärke fordert, sind ja schon extrem – was ist denn der größere Reiz?

Nemec: Ich würde jetzt keine Wertung vornehmen, aber die Bühne bietet eine große Freiheit an sich. Wir kommen ja auch beide vom Theater und haben diese Qualitäten schätzen gelernt. Wenn du etwas drehst, kann das im Schnitt, bei dem du nie dabei bist, auch wieder rausfallen. Auf der Bühne können wir einen Spannungsbogen aufbauen, den niemand mehr kommentiert.

Wachtveitl: Wenn der Vorhang aufgeht, bist du letztinstanzlich. Du musst liefern – im Hier und Jetzt. Das hat eine Kraft, die nie vergeht. mer

