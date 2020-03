Die barocke Pracht

Mannheim.Es geht wieder los: Nach einjähriger Schließung wegen Sanierungsarbeiten und dem großen Eröffnungswochenende startet nun das reguläre Führungsprogramm im Schloss.

Jeweils samstags, sonntags und feiertags gibt es stündlich von 11 bis 16 Uhr Führungen. Hinzu kommen Sonderführungen zu bestimmten Themen, etwa am Samstag, 14. März um 14.30 Uhr „Das Leben bei Hofe“ mit einem Rückblick auf die Epochen, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais hier lebte. Am Sonntag, 15. März um 14.30 Uhr folgt mit dem Titel „Mord am Kurfürstlichen Hof“ ein interaktives Kriminalspiel zum Mitmachen über einen Anschlag auf den Leibkoch der Kurfürstin. Für Sonderführungen ist eine Anmeldung erforderlich per Telefon 06221/658880. pwr

