Die Beatles im Theater

Anzeige

Heppenheim.Vor 45 Jahren rief der Regisseur und Schauspieler Hans Richter mit seiner Ehefrau, der Verlegerin und Autorin Ingeborg Richter, die „Festspiele Heppenheim“ ins Leben. Bis 1992 führte der Gründer bei den meisten Aufführungen selbst Regie.

Die Festspiele im Theater im Kurmainzer Amtshof, die am Mittwoch, 18. Juli, angefangen haben und noch bis Sonntag, 2. September, gehen, warten dieses Jahr mit einem musikalisch geprägten Programm auf: So feiert am Donnerstag, 19. Juli, „Wie im Himmel“ Premiere. Ein Theaterstück mit Musik, basierend auf dem gleichnamigen schwedischen Film von Regisseur und Drehbuchautor Kay Pollak.

Termine und Karten „Wie im Himmel“: 19.7, 20.7, 21.7, 25.7, 26.7, 27.7, 28.7, 1.8, 2.8, 3.8, 4.8 um jeweils 19.30 Uhr, 22.7, 5.8 um jeweils 18 Uhr, 29.7 Seniorenvorstellung um 15 Uhr. „ABBA macht glücklich“: 24.7 um 19.30 Uhr. „The Johnny Cash Show – presented by The Cashbags“: 31.07 um 19.30 Uhr. „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“: 8.8, 9.8, 10.8, 11.8, 15.8, 16.8, 17.8, 18.8, 18.8, 22.8, 23.8, 24.8, 25.8, 29.8, 30.8, 31.8, 1.9 um jeweils 19.30 Uhr, 19.8 um 18 Uhr, 26.8 Seniorenvorstellung um 15 Uhr. „Tom Gaebel singt Sinatra“: 12.8 um 18 Uhr. „So oder so – Hildegard Knef“: 2.9 um 18 Uhr Karten gibt es unter Telefon 06252/7 82 03 oder im Netz www.festspiele-heppenheim.com.

Das Stück, inszeniert von Axel Schneider, dreht sich um den erfolgreichen Dirigenten Daniel Daréus, der nach einem Herzinfarkt in sein Heimatdorf in Schweden zurückkehrt. Als Leiter des dortigen Kirchenchors entdeckt er seine Liebe zur Musik wieder. Auf einem Spielfilm basiert auch das Theaterstück „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“, das am Donnerstag, 9. August, Premiere feiert. Es erzählt von einem Engagement der Liverpoolerband im Hamburger Musikclub „INDRA“, bevor die Rockband Berühmtheit erlangte. Neben den beiden Theaterstücken umfasst das Programm vier Konzertabende. Carolin Fortenbacher, die von 2005 bis 2007 die alleinerziehende Mutter Donna im Musical „Mamma Mia!“ im Operettenhaus Hamburg spielte, singt auch in Heppenheim Titel der schwedischen Gruppe. „ABBA macht glücklich“ ist am Dienstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr im Theater im Kurmainzer Amtshof zu sehen.