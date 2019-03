Die Berufswahl beeinflusen

mannheim.Ganz gleich ob Mechatronik, Physik oder Elektrotechnik: Frauen sind im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich an Berufsschulen, Universitäten und auch im Erwerbsleben unterrepräsentiert. Am Mittwoch, 13. März, präsentiert Prof. Dr. Susanne Lang im Planetarium Mannheim Vorschläge, wie man Chancengleichheit bei Mädchen und Jungen bei der Berufswahl sicherstellen kann. Der Vortrag findet im Rahmen der Reihe „forum mannheim“ statt, die im Winterhalbjahr 2018/19 den Titel „Frauen 2019 – Was haben 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre verfassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung erreicht?“ trägt. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. tbö

