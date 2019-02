Die Emigration der Kunst

Heidelberg.Mit Schauspielpremieren zu einem politischen Rechercheprojekt und einem Klassiker der Weltliteratur wartet am Wochenende das Theater Heidelberg auf.

Am Freitag, 1. März, um 20 Uhr wird „Zwischenraum (Istanbul – Heidelberg)“ uraufgeführt, das auf einem Rechercheprojekt von Zinnure Türe basiert. Die türkischstämmige Regisseurin und Schauspielerin beschäftigt sich vor dem Hintergrund geschlossener Theater, abgeschaffter Probenräume und drastisch gekürzter Subventionen mit der Frage, wie die Flucht türkischer Intellektueller vor drohenden Repressalien durch das Erdogan-Regime die Welt verändert.

Die 1981 in Tettnang in der Nähe des Bodensees als Tochter türkischer Gastarbeiter geborene Türe führte dazu Interviews mit Betroffenen in Deutschland und in der Türkei. Die Ergebnisse werden in einem Schauspiel in deutscher Sprache mit türkischen Übertiteln im Zwinger 1 uraufgeführt.

Derweil wird am Samstag, 2. März, Josef K., die Hauptfigur in Franz Kafkas weltbekanntem Werk „Der Prozess“, ohne Angaben von Gründen verhaftet. Die Handlung des Romans – 1925 als eines von drei Kafka-Werken unvollendet und posthum veröffentlicht – beschäftigt sich mit der Erfahrung eines Individuums, einem entmenschlichten System hilflos ausgeliefert zu sein und dieses weder verstehen noch dagegen angehen zu können. In der Rolle des Josef K. ist Sophie Melbinger zu sehen.

Inszeniert wurde das Schauspiel von Regisseur Moritz Schönecker. Der hat in Heidelberg unter anderem bereits den gesellschaftskritischen Roman „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq auf die Bühne gebracht.

Die Premiere findet um 19.30 Uhr im Maguerre-Saal statt. Ab 18.45 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. o sek

