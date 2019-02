Die Farben des Swing

Jazz-Professorin auf der Bühne: Ann Malcolm. © Malcolm

Mannheim.Mit ihrem internationalen Trio tritt Ann Malcolm, Gesangsprofessorin an der Musikhochschule Mannheim, am Montag, 18. Februar, 20 Uhr, im Jazzclub Ella & Louis im Rosengarten auf. Begleitet wird die Jazzsängerin, die auch in Basel doziert, international gefragt ist und wie ihre Kollegen schon auf unzähligen Bühnen in den USA und Europa stand, von Thomas Stabenow am Bass und dem Budapester Pianisten Robert Lakatos.

Gemeinsam eröffnen sie neue Horizonte des Swing und spüren all seinen möglichen Stimmungen nach: Melancholie, Euphorie und der berühmten blauen Stimmung, die sich nur Menschen mit Zugang zur Musik eröffnet. sdo

Info: Montag, 18. Februar, 20 Uhr, Ella & Louis, Mannheim; Tickets für 16 Euro unter Telefon 0621/1 56 83 17.

