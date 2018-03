Die Frage nach der eigenen Identität

Anzeige

Heidelberg.„Aufklärung und Romantik, Verstand und Gefühl, Zivilisation und Kultur – jeweils beides macht uns aus. Das Eine ohne das Andere führt, wie die Geschichte brutal gezeigt hat, in die Barbarei. Wir wollen im Heidelberger Frühling 2018 unsere beiden Eigen-Arten deshalb emphatisch zusammendenken“, schreibt Intendant Thorsten Schmidt im Vorwort zum Musikfestival.

Wie gehen wir mit dem Anderen um, wie leben wir Toleranz? Solchen Fragen geht das Festival künstlerisch nach, denn die Kerngedanken der Aufklärung fordern gleichzeitig das Forschen nach der eigenen Identität. Die inhaltliche Bindung aber misst sich gleichzeitig an der Kultur- und Liedstadt Heidelberg und was deren Identität ausmacht. „Standpunkte“ also sind gefragt, so der Titel des Kammermusikfests, mit dem sich Pianist Igor Levit den USA widmet, jenem Land, dem wir die Erklärung der Menschenrechte verdanken.

Das Eröffnungskonzert gestalten der Cellist Jean-Guihen Queyras und das Mahler-Chamber-Orchestra unter François-Xavier Roth mit Bartók und Haydn (17.3., 19.30 Uhr, Stadthalle). Dann geht es Schlag auf Schlag. Gabriela Montero, Preiträgering des Frühlings, am Klavier, Sol Gabetta am Cello, Streichquartette von Minetti bis Armida; Stars wie Hamelin oder Schiff greifen in die Tasten. Die Fülle ist kaum übersehbar. Aber strukturiert durch Leitgedanken. Neben den erwähnten Standpunkten auch „NeulandLied“. Vier Festival-Akademien: Lied (mit Thomas Hampson), Kammermusik, Komposition und Musikjournalismus wollen das „Warum“ dessen ergründen, was uns oft selbstverständlich in den Schoß fällt.