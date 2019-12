Die ganze Stadt ist auf den Beinen

Mannheim.Rund 250 Gruppen, Vereine, Unternehmen, Verbände, Hochschulen und sonstige Einrichtungen mit rund 1000 Mitwirkenden sind dabei: Auch wenn der Name „Neujahrsempfang“ steif klingen mag – er ist es aber zumindest in Mannheim nicht. Seit 2000 startet die Quadratestadt mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten ins neue Jahr. Bei freiem Eintritt wird ein abwechslungsreiches Programm in allen Räumen des Kongresszentrums geboten.

Aber es gibt neue Akzente: Das Schwerpunktthema lautet „Umweltbewusst leben in Mannheim“. Die Gäste können beispielsweise ihren CO2-Abdruck messen, kostenlos alte Handys entsorgen oder den Anteil von Feinstaub und Ozon in der Luft messen. Darüber hinaus erhält man Informationen zum plastikarmen Leben, über klimaresiliente Baumarten und wie man sein Eigenheim vor Starkregenereignissen schützen kann. Das Stadtmarketings macht Lust auf das umweltbewusste (Er-)Leben in Mannheim.

Nachhaltig will auch der Empfang selbst sein. Die am Defilee-Stand des Oberbürgermeisters verbauten Pflanzen können am Ende der Veranstaltung von den Gästen mitgenommen werden. Das Programmheft wird abgespeckt und durch eine App ersetzt.

Klimaforscherin spricht

Der Tag beginnt wie immer um 11 Uhr mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz. Den Festvortrag hält die Ärztin und Epidemiologin Sabine Gabrysch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit der Charité Berlin und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Sie hat seit Juni 2019 Deutschlands erste und einzige Professur für Klimawandel und Gesundheit inne. Den Auftakt des künstlerischen Programms gestalten das Schauspielensemble des Nationaltheaters und Schüler mit einem Auszug aus dem Stück „Siebenundzwanzig Jahre“, eine Produktion über die Klimakrise von Gernot Grünewald. Die Musikhochschulstudenten Eva Siegel und Kazuki Suzuki (Sopran und Klavier) interpretieren Franz Schuberts naturromantischen „Frühlingsglaube“. Zum Abschluss gibt´s tanzbaren Synthi-Pop mit der Popakademie-Band „OK.Danke.Tschüss.“ Moderieren werden Caroline Golly von der Klimaschutzagentur Mannheim und der Schüler Efstathios Kalaitsidis.

Zudem gibt es, unabhängig vom Motto, wieder zahlreiche Infostände und mehrere Foyerbühnen. Nicht zu vergessen ist auch die Karneval-Kommission mit der Prunksitzung von 13.30 bis 17 Uhr im Musensaal, die den offiziellen Auftakt der Kampagne markiert.

Der Eintritt ist weiter frei – aber man sollte sehr rechtzeitig kommen, denn es wird Einlasskontrollen geben. Flüssigkeiten, außer Medikamente, dürfen nicht mitgebracht werden.

