Die ganze Welt in einer Stimme

Heidelberg.Der Heidelberger Jazzclub setzt sein Programm fort mit einem CD-Release-Konzert zum Album „Kantoj – The World in One Voice“ von Jutta Glaser: am Dienstag, 30. April, 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen-Institut. Begleitet wird die Sängerin bei ihrem weltmusikalischen Konzert von Zélia Fonseca (Gitarre), Marcio Tubino (Perkussion, Saxophon, Flöte), Philipp Wolfart (Kontrabass), Ivano Fortuna (Schlagzeug), Cordula Reiner-Wormit (Harfe), Elisa Herbig (Cello) und Jochen Sattler (Khenbe, Gong).

Info: Karten: 14 Euro. Reservierungen: ticket@jazzclub-heidelberg.de

