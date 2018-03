Die grandiose Stimme von Spandau Ballet

Anzeige

Mannheim.Mit Spandau Ballet schrieb er Musikgeschichte, er sang für Nelson Mandela und bei Band Aid den Hit „Don’t You Know It’s Christmas“ mit: Tony Hadley hat in seiner Karriere einige Male international von sich reden gemacht. Im April erscheint sein neues Soloalbum, und um schon vorab einige Nummer davon vorzustellen, kommt er im Rahmen seiner Europatournee für nur fünf Konzerte nach Deutschland. Eines davon gibt er am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol.

Hits wie „Gold“, „Only When You Leave“, “Lifeline”, „Through The Barricades” und „True“ waren in der New-Romantic-Bewegung der 80er Jahre stilprägend. Sie sorgten dafür, dass Spandau Ballet als Pioniere des Genres gefeiert wurden. An diese Erfolge will der 57-Jährige mit seinem neuen Album anknüpfen. Selbstredend finden sich in seinem Liveprogramm aber auch die alten Nummern wieder. Info: Montag, 26. Februar, 20 Uhr, Capitol, Mannheim. Karten für 42,30 oder 45,60 Euro unter Telefon: 0621/3 36 73 33. sdo