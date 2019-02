„Die großartige Sprache beibehalten“

Mannheim.Unter der Leitung von Regisseurin Felicitas Brucker und der Mitarbeit von Dramaturgin Anna-Sophia Güther bringt das Ensemble des Nationaltheaters Mannheim am Samstag, 23. Februar, die ersten zwei Bände der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante auf die Bühne. Vor der Premiere erklären die beiden, wie sinnvoll es ist, über 1000 Buchseiten in eine dreistündige Aufführung zu packen.

Frau Brucker und Frau Güther, der italienische Fernsehsender Rai hat die ersten beiden Teile der neapolitanischen Saga in einer Serie verfilmt. Die Kritiken dazu waren schlecht. „Man sieht Kostüme, man sieht Schauspieler, die sich durch Kulissen bewegen. Es ist so leblos, es ist so tot“, sagt beispielsweise Patrick Wellinski vom Deutschlandfunk. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass es ähnliche Verrisse auch zu einem Bühnenstück der Weltbestseller-Reihe gibt?

Felicitas Brucker: Ich denke, dass man bei der Dramatisierung eines so umfangreichen Werkes nicht alles erfüllen kann, was Fans sehen möchten. Für die Theateradaption, anders als bei einer Fernsehserie, haben wir uns auf bestimmte Figuren und Stränge des Stoffes fokussiert, die wir an einem Abend erzählen möchten.

Anna-Sophia Güther: Eine Roman-Adaption stellt einen ja vor zwei maßgebliche Herausforderungen: Die eine ist die Selektion – wir haben bei der Fülle des Stoffs bestimmte Figuren und Motive der Handlung auswählen müssen. Das andere ist, dass man das Geschehen, das aus der Brille einer Figur erzählt wird, quasi „objektivieren“ muss und in die Draufsicht einer Bühnenhandlung und in Dialoge bringen muss. Da kommt uns die Dramaturgie des Romans aber schon entgegen.

Brucker: Die Romane rechtfertigen schon über ihre Struktur, inhaltliche Brennpunkte zu setzen. Denn die Geschichte ist aus der Erinnerung der Hauptfigur Elena Greco und in der Ich-Perspektive geschrieben. Beides ist selektiv. Mit dieser Reibung subjektiver Erinnerung spielen wir.

Wie sinnvoll ist es überhaupt, 1046 Seiten in drei Stunden auf die Bühne zu bringen?

Brucker: Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Adaptionen umfasst mehr als nur die von Romanen. Sie impliziert auch, ob man Stücke von William Shakespeare oder Filme kürzen darf, um sie auf die Bühne zu bringen. Dürfen wir griechische Tragödien umschreiben und kürzen? Ja! Theater darf Stoffe verwandeln. Ein Theaterabend muss durch die Weise, wie man einen Stoff erzählt, für das Hier und Jetzt relevant sein.

Wie nahe ist das Spiel dann noch am Geschriebenen?

Brucker: Da wir versuchen, den Kosmos des Romans zu erzählen, sind wir nah am Geschriebenen. Wir wollen die großartige Sprache, die die Saga hat, beibehalten. Neben Monologen, in denen die Sprache Raum findet, lassen wir Elenas Erinnerung in Spielszenen aufleben. Dass das beides möglich ist, ist eine große Qualität des Romans.

Güther: Wir haben versucht, die Ferrante-Welt auf die Bühne zu bringen, indem wir zwar an Stellschrauben gedreht haben, um die Geschichte theatral erfahrbar zu machen. Dem Ferrante-Kosmos sind wir aber recht treu geblieben, finde ich.

Die Geschichte behandelt die Lebenswege der befreundeten Mädchen Elena und Lila, die sich nach der Grundschule und dem Ende der Schulpflicht unterschiedlich entwickeln. Welche Geschichte möchten Sie erzählen?

Brucker: Neben der komplementären Beziehung der beiden Protagonistinnen beschreibt der Roman gesellschaftliche Abhängigkeiten und Machtstrukturen. Dazu gehört ein gesellschaftliches Netzwerk. Die Rolle der Protagonistinnen wird klar im Kampf gegen die vorherrschenden Strukturen. Das versuchen wir vom Roman einzufangen und für die Bühne zu übertragen. Das Neapel der 1950er- und 1960er-Jahre, in dem die Geschichte spielt, weist zum Teil erschreckende Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft auf. An dieser Lebenswelt kämpfen sich die Protagonistinnen ab. Sie begehren auf. Dass Neapel Sinnbild auch für unsere Lebenswelt ist, steht im dritten Buch: Der Rione verwies auf die Stadt, die Stadt auf Italien, Italien auf Europa, Europa auf den ganzen Planeten. Nicht der Rione ist krank, nicht Neapel, die ganze Erde ist es, das Universum ist es.

Güther: Wir erzählen nicht nur die persönliche Beziehung der Freundinnen in ihren Aufs und Abs, sondern uns haben auch die Strukturen, Hierarchien und politischen Strömungen innerhalb der patriarchalen Gesellschaft, in der die Mädchen aufwachsen, interessiert.

Sie haben gesagt, die neapolitanische Welt der 1950er- und 1960er-Jahre ließe sich auch auf die heutige Zeit spiegeln. Worauf spielen Sie an?

Brucker: Das Offensichtlichste ist, dass es eine Welt ist, die von Männern dominiert wird. Außerdem gibt es die Ungleichheit in der Bildungsfrage. Die ist im Roman auf Männer und Frauen bezogen, was wir zwar glücklicherweise mittlerweile überwunden haben. Heute noch aktuell ist aber, dass Kinder verschiedener Herkunft nicht denselben Zugang zu Bildung haben. Jugendliche, die sich keine Bildung leisten können, fallen schnell raus aus der Gesellschaft. „Bildung versus Gewalt“ ist ein großes Thema in den Büchern und wirft die Frage auf, ob Bildung nicht jedem zustehen müsste. Lila ist hochintelligent und will lernen. Sie tut alles dafür, darf aber nicht studieren.

Güther: Im Zusammenhang damit geht es auch darum, wer in der Gesellschaft zu Wort kommen kann. Im Roman und auch in unserer Bühnenfassung gibt es den Frauenheld Nino, der als Intellektueller versucht, über den Unterschied zwischen Arm und Reich zu dozieren. Und Lila, aus armen Verhältnissen stammend, fragt, wie man von unten nach oben kommen soll, wenn oben doch schon aller Platz besetzt sei. Wie also soll der Austausch zwischen den Welten funktionieren? Auch das ist eine konkrete heutige Frage.

Brucker: Es wird immer ein Kampf bleiben. Die Aktualität ist, dass es in vielen Bereichen einfach auch heutzutage noch immer keine Chancengleichheit gibt.

Elena Ferrante ist ein Pseudonym. Man weiß fast gar nichts über sie. Hatten Sie denn Kontakt zu der Schriftstellerin? Wie lief beispielsweise die Klärung des Urheberrechts ab?

Güther: Die Klärung der Rechte lief über Ferrantes deutschen Suhrkamp-Verlag.

Brucker: Bisher hat das aber nicht geklappt. Ich habe gehört, dass sie auch Skripte von Filmen durchliest und Adaptionen prinzipiell recht offen gegenübersteht. Dass wir Elena Ferrante bewundern, dürfte angesichts eines solchen Projekts klar sein.

Inwieweit sind dramatisierte oder auch verfilmte Bücher eigenständige Werke eines Regisseurs, und inwieweit sind sie nur Ergänzungen zu den Gedanken eines Schriftstellers?

Brucker: (denkt nach). Es ist sowohl das eine als auch das andere. Ein Theaterstück muss als selbstständiges Werk funktionieren. Zuschauer, die die Bücher nicht gelesen haben, müssen das Stück an einem Abend verstehen können. Das muss unser Anspruch sein. Aber es ist eine bestimmte Lesart des Romans und seine Übertragung in die Form einer Theaterinszenierung, was ohne den Roman gar nicht möglich gewesen wäre.

