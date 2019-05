Die gute alte Zeit

Bensheim.Sie werden als eine der besten Livebands im Bluesrock-Bereich gefeiert und erinnern ob des hohen Energielevels ihrer Konzerte an Led Zeppelin und The Who und die guten alten Zeiten des Rock’n’Roll: The Brew gibt es seit 2005, und seitdem hat das Trio sich auf immer größere Festivals gespielt. Sein aktuelles Album „Art of Persuasion“ hat es erstmals auch in die deutschen Charts geschafft.

Am Samstag, 11. Mai, 20.30 Uhr, treten die Briten im Musiktheater Rex in Bensheim auf. Mit alten und neuen Songs werden Jason Barwick (Gitarre, Gesang), Tim Smith (Bass, Gesang) und Kurtis Smith (Schlagzeug) wohl kaum Überredungskunst brauchen, um ihre Fans zu begeistern. Ihre Musik sollte ausreichen. Vorgruppe sind Pristine, Rock-Kollegen aus Norwegen. sdo

Info: Karten für 25 Euro unter Telefon 06251/680199

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019