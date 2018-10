Die Heimat mit anderen Augen sehen

Mannheim.Satte Farben im tristen Grau – Mannheim kann so schön, aber auch so hässlich sein. Mit seiner Fotoserie „Acquaitance“ stellt der Künstler David Benjamin Kurz in der Mannheimer Ten Gallery (T6, 10) das Verhältnis zu seiner Heimatstadt dar.

Es sind belebte und vertraute Ecken und Orte, die der mit dem Walter Neusch Kunstpreis ausgezeichnete Fotograf mit seinem ganz eigenen Blickwinkel neu entdeckt und interpretiert. Im Vordergrund seines künstlerischen Schaffens steht die „Liebe zum Unscheinbaren“ der Quadratestadt. onat

