Rhein-Neckar.Ob Gottesdienste, Feiern für einsame und arme Menschen oder festliche Konzerte: Die Kirchen der Pfalz laden an Weihnachten vielerorts zu besonderen und besinnlichen Veranstaltungen ein. Der protestantische Kirchenpräsident Christian Schad hält etwa am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, 10 Uhr, die Predigt in der Speyerer Gedächtniskirche. Der Gottesdienst wird von Dekan Markus Jäckle und der Speyerer Kantorei unter Leitung von Robert Sattelberger mitgestaltet.

„Hört der Engel helle Lieder“

Liedpredigten zum Thema „Hört der Engel helle Lieder“ hält Schad bei den Adventskonzerten „bei Kerzenschein“ am Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, in der protestantischen Kirche in Böhl, und am 23. Dezember, 17 Uhr, in der Gedächtniskirche in Speyer.

Zu einem Abend, der „die Herzen erwärmen“ soll, lädt Pfarrer Stefan Bauer von der Ludwigshafener Jona-Kirchengemeinde am 24. Dezember, 17 Uhr, ein. Im Anschluss an den musikalisch und szenisch gestalteten Gottesdienst in der Apostelkirche findet im protestantischen Gemeindehaus eine Weihnachtsfeier für einsame und arme Menschen statt.

In Speyer organisieren die Journalistin Ellen Korelus-Bruder und ihre Familie zum zwölften Mal die „Aktion Weihnachtslicht“. Gerade an Weihnachten empfänden viele Menschen ihre Einsamkeit ganz besonders, meint Korelus-Bruder. Daher sind alle, die sich angesprochen fühlen, am 24. Dezember zwischen 17 und 21 Uhr im Gemeindezentrum der Johanneskirchengemeinde dazu eingeladen, gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Im Speyerer Dom wird an Heiligabend um 15 Uhr eine Kinderkrippenfeier ausgerichtet. Ab 22 Uhr erklingt weihnachtliche Orgelmusik. Die vom Vokalensemble der Dommusik und dem Domorchester musikalisch gestaltete Christmette zelebriert Bischof Karl-Heinz Wiesemann ab 22.30 Uhr. Am 25. Dezember feiert der Bischof um 10 Uhr ein Pontifikalamt, das musikalisch vom Mädchenchor, den Domsingknaben, dem Domchor und den Dombläsern begleitet wird. Um 16.30 Uhr findet die Pontifikalvesper mit der Schola Cantorum Saliensis statt. Das Pontifikalamt am 26. Dezember zelebriert um 10 Uhr Weihbischof Otto Georgens. Es musizieren die Schola Gregoriana und die Dombläser. Die Orgel in den Hauptgottesdiensten spielt Markus Eichenlaub.

„Freuet euch, der Herr ist nahe!“ lautet der Titel des „Cantate Domino“-Konzertes, das am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr, im Dom stattfindet. Und am 1. Januar, 15 Uhr, vereint dort das festliche Neujahrskonzert „Traditionelles und Modernes“. mav

