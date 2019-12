Die High Heels bleiben daheim

Heidelberg.Mit Jogginghose, Tanktop und Turnschuhen feiern gehen? Das geht am Donnerstag, 19. Dezember, in der Halle 02 im Zollhofgarten 2 in Heidelberg. Zum letzten Mal in diesem Jahr findet die legendäre Sportlerparty statt: die wohl größte und bekannteste Studentenparty Heidelbergs von Studenten für Studenten.

Unter dem Motto „I love Sport“ beginnt die Feier der Fachschaft Sport um 22 Uhr. Auf dem Main Floor wird mit DJ R1ccone zu den besten Partybeats aus dem letzten und diesem Jahrzehnt gefeiert. Die aktuellen Charts, Hip-Hop-Sounds und die besten Oldies zum Mitsingen stehen auf dem Programm dieses Abends.

Der Club Floor verwandelt sich durch die Progressive- House-, Future-House- und Electro-Beats von DJ Chico Chiquita zu einer Technotanzfläche. Bis 23 Uhr wird von den Dozenten und der Fachschaft 100 Liter Glühwein umsonst ausgeschenkt. Wer zuerst kommt, hat eine volle Tasse. Eine sportliche Runde Bierpong kann bis Mitternacht gespielt werden; Tische, Red-Cups und Freibier stehen zur Verfügung. Tickets an der Abendkasse kosten 10 Euro. Weitere Infos unter Tel. 06221/ 33 8 999 0. lbr

