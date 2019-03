Die Kunst auf der Schale

Schwetzingen.Der Ostereiermarkt im Schloss verbindet Kunst und Brauchtum und weckt gleichzeitig Frühlingsgefühle, denn neben den kreativen Werken rund ums Ei erhalten Besucher zahlreiche Anregungen und Tipps für die Osterdekoration im eigenen Zuhause.

55 Künstler zeigen beim Internationalen Ostereiermarkt, der am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, in der barocken Atmosphäre des Schlosses stattfindet, ihr Handwerk mit detailreich verzierten Ostereiern in allen Größen – vom winzig kleinen Ei eines Wellensittichs über das Hühnerei bis hin zum großen Straußenei.

Bräuche aus aller Welt

Vor der fantastischen Kulisse des nördlichen Zirkelbaus im Schlossgarten wird der Markt, der zahlreiche Besucher aus ganz Europa und den USA nach Schwetzingen lockt, zu einem ganz besonders prachtvollen Erlebnis. Vertreten sind dann Künstler aus vielen verschiedenen Ländern Europas, die ihre Werke zeigen. In Rumänien wird beispielsweise die Tradition gebatikter Eier gewahrt. In Russland werden Holzeier wie Ikonen bemalt. Aus Polen, Tschechien und der Slowakei stammt die Kunst der Kratztechnik. Frankreich ist dagegen berühmt für seine Porzellaneier.

Die Kunst der Eierbemalung hat eine lange Tradition. Schon vor der Entstehung des christlichen Osterbrauchs bemalten die alten Ägypter und Griechen Vogeleier, die sie als Quelle des Lebens und Symbol der Fruchtbarkeit wertschätzten. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich weltweit verschiedene Techniken für die Gestaltung von Ostereiern entwickelt. Legendär und weltbekannt sind die innen mit mechanischen Apparaturen gefüllten Eier des französischen Goldschmieds Fabergé, die er für den Zaren Alexander III anfertigte.

Übrigens: Wer sich selbst am Verzieren versuchen möchte, kann am Leereierstand ausgeblasene Eier in allen Größen erwerben und sich bei den Spezialisten Tipps für zu Hause holen. sz

Info: Internationaler Ostereiermarkt am Samstag, 23. März, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 24. März, 11 bis 17 Uhr. Das Kombiticket mit Eintritt in den Schlossgarten kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

