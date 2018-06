Die maximale Verwirrung

Anzeige

Beatrice liebt Florindo noch immer – auch wenn dieser ihren Bruder Federigo getötet hat. Ihr in Geldnöten steckender Diener Truffaldino (Steffen Gangloff) beginnt indes ohne ihr Wissen, auch für ihren Verlobten zu arbeiten. Nachdem er so einiges vertauscht und sich in einem Geflecht aus Lügen verstrickt hat, bringt er die beiden schließlich in einem Restaurant zusammen. Als Belohnung darf er seine begehrte Smeraldina (Lisa Förster), das von Kammermädchen von Clarice, heiraten.

Die musikalische Leitung hat Willi Haselbek. Er begleitet die Schauspieler bei ihren Verwechselungen auf Akkordeon, Mandoline und Gitarre.

