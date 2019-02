Die Meute auf Europatour durch ausverkaufte Hallen

Heidelberg/Darmstadt.2016 trat sie noch nach Mitternacht vor einer Handvoll Publikum beim Mannheimer Maifeld-Derby auf, inzwischen läuft es besser für die Meute. Deutlich besser: Die Hamburger Techno-Marching-Band ist aktuell auf Europatour und tritt am Donnerstag, 21. Februar, in der Halle 02 in Heidelberg auf – und das Konzert ist bereits restlos ausverkauft. Die elf Bandmitglieder in den rot-goldenen Jacken sprengen musikalische Grenzen und mischen Spielmannszug-Tradition mit Technoklängen, indem sie die House-Nummern für ihre Blasinstrumente neu arrangiert. Und die Fusion zweier scheinbar extrem gegensätzlicher Genres kommt immer besser an: Auch bei vielen anderen Auftritten der Meute ist die Ausverkauft-Meldung bereits auf die Konzertplakate aufgeklebt. Noch Tickets gibt es allerdings für den 10. August in Darmstadt in der Centralstation. Hierfür kosten die Karten jeweils 26 Euro (plus Gebühren), erhältlich unter ticketmaster.de – also schnell sichern, bevor auch diese Techno-Marching-Sause komplett ausgebucht ist. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019