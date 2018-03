Anzeige

Mannheim.Schön, dass Mischa Maisky auf der Jubiläumstournee anlässlich seines 70. Geburtstags auch in Mannheim Station macht. Im Konzert am Freitag, 16. März, 20 Uhr wird er gemeinsam mit seinen Kindern Sascha (Violine) und Lily (Klavier) und den Moskauer Virtuosen ein interessantes Programm spielen. Nach dem Divertimento Nr. 3 F-Dur von Mozart und dem Triplekonzert C-Dur von Beethoven erklingen drei Werke von Peter Tschaikowsky, und zwar drei Stücke aus den „Jahreszeiten“ in der Fassung für Cello und Orchester, ein „Nocturne“ für Cello und Orchester und zum Ausklang die berühmten Variationen über ein Rokoko-Thema. Der Jubilar wird also den ganzen Abend mit seinem kostbaren Montagnana-Cello auf der Bühne verbringen. W.B.

Info: 16.3., 20 Uhr (Info und Karten: 0800/633 66 26).