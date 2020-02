Die Narren feiern auf den Straßen

Region.„Hoggene ahoi!“ heißt es beim 61. Hockenheimer Fasnachtszug, der am Samstag, 22. Februar, um 13.31 Uhr von Zugmarschall Christoph Kühnle angeführt durch die Innenstadt zieht. Viele Vereine und Initiativen mit Motivwagen und Fußgruppen sowie Fasnachtsdelegationen und Musikkapellen wollen in 73 Zugnummern eine gelungene Mischung aus dem Brauchtum der rheinischen und schwäbisch-alemannischen Fasnacht präsentieren. Von 11 bis 18 Uhr steigt eine Party auf dem Marktplatz mit vielen Ständen und DJ-Musik. Zum zweiten Mal wird hierzu der P 1-Parkplatz abgesperrt sein und erstmals gibt es ein Park- und Alkoholverbot auf dem Zehntscheunenplatz.

Die Altlußheimer hoffen, dass ihr Rosenmontagszug am Montag, 24. Februar, tatsächlich um 14.02 Uhr starten kann, denn schon zweimal in den vergangenen Jahren musste die Parade wegen Frühjahrsstürmen abgesagt werden. Der Zugweg verläuft von der Haupt- über die Hockenheimer-, Tulla-, Uhland-, Körner- und Hockenheimer Straße bis hin zur Kirschenstraße, wo sich der Zug auflöst. Behelfsparkplätze stehen den Zuschauern am Sportplatz sowie auf dem Fest- und Messplatz zur Verfügung. Abends können die Narren in der Rheinfranken-Halle weiterfeiern, wo ab 19 Uhr das Fasnachtskomitee „Die Luxe“ zur Party einlädt. Karten zu 10 Euro sollten im Vorverkauf erworben werden.

Ein durchweg farbenfrohes Bild verspricht David Mahl, Zugmarschall der „Kollerkrotten“, für den Fasnachtsdienstag, 25. Februar, im Brühler Ortskern. Rund 50 Zugnummern umfasst der närrische Lindwurm, der sich dann um 13.01 Uhr mit viel Tamtam auf den Weg machen wird. Karnevalsgesellschaften aus der Kurpfalz und dem Bruhrain, eine aus dem benachbarten Otterstadt in der Pfalz, haben ihr Interesse am 62. Brühler Fasnachtszug bekundet.

Die Aufstellung des Fasnachtsumzugs beginnt um 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße – vom Kreisel bis hin zur Schütte-Lanz-Straße. Der Zugweg führt dann wie gewohnt über die Bahnhofstraße, die Schwetzinger Straße, die Kirchenstraße und die Hauptstraße. Dann geht es in die Mannheimer Straße, in die Schütte-Lanz-Straße und Bahnhofstraße.

Den Abschluss macht am Dienstag, 25. Februar, der Kurpfälzer Fasnachtszug in Schwetzingen, der ein närrisches Jubiläum feiert – es ist die 66. Auflage. Aus diesem Anlass präsentiert sich der Zug besonders vielfältig und deutlich länger als im Vorjahr: 101 Nummern waren bis Dienstag bei Zugmarschallin Sybille Karle gemeldet. Darunter sind nicht nur neun Häsgruppen, sondern erstmals eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Lunéville. Auch zwei frischgebackene Hoheiten werden mit fahren: Spargelkönigin Anna I. und Churfürst Stefan Rinklef.

Der Zugweg wird genauso sein wie in den beiden Vorjahren. Von der Lindenstraße (15 Uhr) geht es nach dem Startschuss durch die Schwetzinger Böllerschützen um 15 Uhr bis zum Schlossplatz. Dort biegt die Narrenparade in die Carl- Theodor-Straße ein, läuft bis zur Kreuzung Nadlerstraße, dann links die Brückenauffahrt hoch bis zum Kaufland-Kreisel, anschließend nach links in die Mühlenstraße ein. Auflösung wird in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Grenzhöfer Straße/Bäckerei Görtz) sein. sz

