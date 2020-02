Die Narren sind los

Heidelberg.Schon seit dem Jahr 1848 ziehen die Narren durch Heidelberg – damit ist der zentrale Fasnachtszug durch die Schlossstadt einer der ältesten in der Region.

Am Dienstag, 25. Februar, ist es wieder soweit: Über 100 000 Zuschauer werden erwartet, wenn sich der närrische Tross um 14.11 Uhr von der Kirchstraße/Ecke Bergheimer Straße in Bewegung setzt. Über Bergheimer Straße, Bismarckplatz und Hauptstraße geht es dann weiter bis zum Karlsplatz. Die Abfahrt erfolgt dann über die Mönchgasse in Richtung B 37. Auf dem Marktplatz findet im Anschluss an das fröhliche Lindwurm-Treiben eine „After-Umzugs-Party“ statt.

Schon ab Samstag, 22. Februar, heißt zudem die Fasnachtsmesse auf dem Universitätsplatz Besucher willkommen, die der Umzug-Veranstalter HKK – der Dachverband der Heidelberger Fastnacht – zusammen mit dem Heidelberger Schaustellerverband ausrichtet.

Die Heidelberger Innenstadt ist am Fastnachtsdienstag wegen des Umzuges von 13 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen, Straßenbahnen und Busse werden umgeleitet.

Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, an dem Dienstag den Veranstaltungsbereich des Umzuges weiträumig zu umfahren. Auf dem Bismarckplatz wird im Bereich des ehemaligen rnv-Kundenzentrums ein Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrer ausgewiesen, teilt die Stadt weiter mit. Die rnv-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof bleibt an diesem Tag geschlossen. Betroffen von der Sperrung sind unter anderem die Bergheimer Straße ab der Kreuzung Mittermaierstraße, der Bismarckplatz und der Universitätsplatz. Die in diesem Bereich liegenden Straßenbahn- und Bushaltestellen werden von etwa 12 bis 16 Uhr von Bahnen sowie von 12 bis 18 Uhr von Bussen nicht angefahren. mav

