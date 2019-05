Die Quadrate hautnah erleben

Mannheim.Unterwegs in finsteren Gassen sind Interessierte bei einem Stadtrundgang mit dem Nachtwächter. Zu Fuß geht es am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr vom Ehrenhof, Eingang Schlosskirche, durch das nächtliche Mannheim.

In den Straßen der westlichen Oberstadt verschleiert die Nacht das Leben und hüllt sie in einen dunklen Umhang. Dabei erstrahlen die historischen Fassaden des Barockschlosses, der Jesuitenkirche, der Alten Sternwarte und weitere Monumente und Denkmäler in der Innenstadt in ganz besonderem Glanz. Diese Atmosphäre können Teilnehmer, umrahmt von spannenden Erzählungen von Carl Theodor und der „guten alten Zeit“ der Kurpfalz, vielen Anekdoten über die Tätigkeiten der Nachtwächter und anderer „unehrlicher“ Kollegen, genießen. Vorbei an historischen Plätzen und beleuchteten Sehenswürdigkeiten wird deutlich, wie die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts die ehemalige Residenzstadt veränderte. Die Stadtrundfahrt „Modernes und historisches Mannheim“ führt am Samstag, 4. Mai, um 10.30 Uhr im Bus vorbei an den Sehenswürdigkeiten durch die spannende Geschichte und Gegenwart der Quadratestadt. Der Bus startet vom Barockschloss aus in Richtung Wasserturm und passiert die Jugendstilanlage am Friedrichsplatz. Von dort aus geht es durch die Oststadt mit ihren Villen. Vorbei am Luisenpark verändert sich das Stadtbild und die Mitfahrer erreichen den Fernmeldeturm. Aus luftiger Höhe bietet sich ein Blick weit über die Grenzen Mannheims hinaus.

Mannheim in den „Quadraten“ hautnah erleben können Interessierte auch bei einer Stadtführung zu Fuß am Samstag, 4. Mai ab 14.30 Uhr, erleben. Es geht vorbei an Sehenswürdigkeiten durch die spannende Geschichte und Gegenwart der Quadratestadt.

Anmeldung und Informationen über die Tourist Information, Willy-Brandt-Platz 5, 68161 Mannheim Telefon: 0621/ 293 8700, Fax: 0621 / 293 8701. has

