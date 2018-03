„Die solidarische Gesellschaft ist ein Relikt aus der Vergangenheit“

Anzeige

Sie blicken mit dem Frühling ja verstärkt über den Atlantik nach Amerika. Warum gerade jetzt? Wegen Trump und der vielen Leute, die ihn gewählt haben?

Schmidt: Bei der Frage, was uns ausmacht, also welche Ereignisse unser Denken und unsere Haltungen prägen, können wir uns nicht allein auf Europa beschränken. Wir müssen uns anschauen, was wir als „Westen“ bezeichnen. Es gibt ausgeprägte wechselseitige Beeinflussungen zwischen Europa und den USA. Historisch, künstlerisch, politisch. Ich muss gestehen, dass meine Perspektive hier sehr historisch geprägt ist. Trump spielt bei dieser Betrachtung eine nachgeordnete Rolle. Aber Trump ist das Ergebnis einer seit längerem andauernden Entwicklung in den USA, die irritierend ist und unser gemeinsames Verständnis an Grundwerten erschüttert. Diese Grundwerte vertragen sich nicht mit Populismus. Die fahrlässige massentaugliche Vereinfachung, die mit aufgeklärtem Denken nichts zu tun hat, ist aber wahrlich nicht nur ein Problem in den USA.

Nein, sie ist mitten unter uns, die Betrachtung der Welt als Komplexität und damit die Demokratie überhaupt sind in der Krise. Sie sprechen von Aufklärung. Was wir gerade erleben, ist das Gegenteil. Frustriert Sie das?

Schmidt: Frustriert trifft es nicht. Ich bin entsetzt und es wird immer deutlicher, dass wir uns einmischen müssen. Wenn Demokratie in der Krise ist, ist es an uns, die die Freiheit und das Recht haben, sich zu äußern, uns einzumischen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Fehler begehen, uns in den immer gleichen Zirkeln wohlig zu echauffieren. Darauf vertrauend, dass wir hier in unserer Haltung bestätigt werden.

Sondern?

Schmidt: Es geht darum zu verstehen, weshalb es etwa in Deutschland so viele Menschen gibt, die auf noch so dumme Pauschalisierungen von rechts hereinfallen. Das hat auch damit zu tun, dass die solidarische Gesellschaft, die aus einer Stärke heraus Verantwortung für die Schwachen übernimmt, ein Relikt der Vergangenheit ist. Die Welt ist in Bewegung geraten. Die durchaus auch faszinierende Welt, in der wir leben, ist die der Veränderung. Das birgt viele Chancen. Aber diese Veränderungen müssen so gestaltet werden, dass die Gesellschaft im Gleichgewicht bleibt. Das ist im Augenblick nicht so, es überwiegt die Angst vor Verlust. An dieser Stelle zu versuchen, gestaltend aktiv zu werden, ist unsere Aufgabe. Persönliche Frage, persönliche Antwort.

Erwische ich Sie jetzt auf dem falschen Fuß, wenn ich Sie frage, wie der Frühling die brennendsten Themen konkret bearbeitet: Flüchtlingsströme und Digitalisierung?

Schmidt: (lacht) Erstens ist das nicht eine Antwort des Festivals, sondern des Menschen, der zugleich auch Intendant ist. Zweitens habe ich gerade gesagt, dass ich von Vereinfachungen nichts halte. Jedes aktuelle Thema mit Empörungslust in ein Programm zu gießen, um einen kurzfristigen Effekt zu erzielen, ist nicht mein Ding. Es gibt viele sehr, sehr gute Projekte zu den von Ihnen angesprochenen Themen. Es gibt aber auch sehr viel offenkundige Effekthascherei.

Welchen Weg gehen Sie?

Schmidt: Wir laden nun im dritten Jahr dazu ein, sich über die Auseinandersetzung mit der Aufklärung eine eigene Meinung zu den Themen der Zeit zu bilden. Und wer Kant nicht ganz vergessen hat, wird zu einer differenzierten Betrachtung der Flüchtlingsströme kommen und nicht wie Alice Weidel von der AfD jeden einzelnen Geflüchteten zu einer nationalen Katastrophe stilisieren, um eine unerträgliche und unmenschliche Neiddebatte am Laufen zu halten.

Herr Schmidt, so emotional habe ich Sie noch nie erlebt…

Schmidt: Es sind besondere Zeiten. Langmut oder Gleichgültigkeit können zu Ergebnissen führen, die man wirklich nicht haben will. Also lieber Engagement zeigen und manchmal etwas emotional sein.

Das ist gut, denn meist reden die „Hochkulturellen“ immer mit gepflegten Worten sehr schön um den heißen und am Ende doch hässlichen Brei. Ihr Ansatz ist humanistisch. Sie glauben noch an eine Verbesserung des Menschen durch Kultur und Bildung?

Schmidt: Absolut und mit größter Leidenschaft.

Was gibt Ihnen die Hoffnung?

Schmidt: Vielleicht ist es naiv. Aber wer versteht, wer gelernt hat, dass man sich mit etwas auseinandersetzen muss, um sich ein Urteil zu bilden, wer über diese Auseinandersetzung gelernt hat, dass Toleranz das Leben lebenswerter macht und dass das, was man auf den ersten Blick ablehnt, später einen besonderen Stellenwert bekommen kann, wird als Mensch in aufgeladenen Situationen ausgleichen können. Bildung, das Einlassen auf die Künste können hier ein Schlüssel sein.

Und das Einlassen auf die Künstler der großen weiten Welt. Unser Musikverständnis ist klassisch und also weitgehend von der Fortschrittsidee des Abendlandes geprägt. In anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten ist das anders. Wie tragen Sie dem Rechnung?

Schmidt: Indem wir unseren Blick von der Mitte Europas in die Welt schweifen lassen. Beispielsweise im Konzert mit Olga Pasichnyk, Bernard Foccroulle und Moneim Adwan. Auf dem Programm stehen Eigen-Kompositionen von Moneim Adwan, er stammt aus Rafah im Gaza-Streifen, und arabischen Volksliedern. Oder in der Late Night Lounge des kolumbianischen Gitarrentrios Trip Trip Trip: Sie spielen südamerikanische Kompositionen, alle Werke sind für das Trio komponiert worden. Verbindungen zwischen Welten stellt das Konzert „In Thrakien“ mit den iranischen Perkussionisten Bijan und Keyvan Chemirani und Jean Guihen Queyras her.

Sie machen Weltmusik, Liedermacher, mitunter Pop und auch Tanz – taugt der Begriff „Klassikfestival“ noch für den Heidelberger Frühling?

Schmidt: Meinen Sie die Frage ernst? Klassik bildet den Kern und mit Abstand den größten Anteil im Programm. Ist aber eigentlich auch egal. Ich finde den Begriff Klassikfestival blöd. Sprechen wir wirklich von Klassikfestival? Wenn ja, müssen wir das dringend ändern.

Na ja, Sie wollen einen „essenziellen Beitrag“ dazu leisten, „die klassische Musik in einer der Gegenwart angemessenen Art zu präsentieren“. Aber nennen Sie sich doch in Anlehnung an Rainer Kerns Enjoy Jazz einfach „Heidelberger Frühling – Internationales Festival für Klassik und Anderes“.

Schmidt: Das ist doch eine Diskussion über die Verpackung und nicht über den Inhalt. Wir haben einen Namen. Heidelberger Frühling. Der ist Programm. Frühling steht für Aufbruch oder Neubeginn. In unserem Kern geht es um herausragende Musik und ihre Interpretinnen und Interpreten. Meine Haltung ist es, über das Programm zu überzeugen und nicht über den Festivalnamen. Ich habe die Gründung von Enjoy Jazz intensiv miterlebt. Auch der Name steht authentisch für den Kern des Festivals.

Im Idealfall steht ja drauf, was drin ist. Aber reden wir über Ihren Geschmack. Wenn Sie nur ein Konzert machen dürften und alle andere streichen müssten – welches wäre es?

Schmidt: Die Frage will ich Ihnen nicht beantworten. Die Frage müsste ich als unzulässig zurückweisen (lacht). Aber ich kann Ihnen sagen, welches Konzert mir besonders wichtig ist und weshalb: Der Abend mit Hanns Eislers Hollywooder Liederbuch mit Matthias Goerne und Markus Hinterhäuser.

Weshalb?

Schmidt: Erstens hatten wir es noch nie, zweitens habe ich den Eisler noch nie im Konzert gehört, drittens finde ich die Lieder großartig. Aber das Konzert steht auch in Zusammenhang mit der Identität des Festivals. Wir hätten mit beiden Künstlern auch einen Schubert oder Schumannabend machen können. Er wäre definitiv ausverkauft. Aber ob ein Konzert voll wird oder nicht, kann nicht das Kriterium sein. Wenn Sie überzeugt davon sind, dass Sie dem Publikum etwas vorstellen möchten, was nicht zum Mainstream gehört, müssen Sie es tun.

Sind Eisler, Widmann oder gar Boulez und Stockhausen Sachen, die Sie sich zuhause auf dem Sofa auch anhören?

Schmidt: Wenn, mit der Partitur. Das bedeutet für mich, ein Stück zu erarbeiten. Wenn es mich dann richtig packt, höre ich es durchaus auch gern auf dem Sofa zuhause.

Was möchten Sie mit dem Frühling erreichen – gesellschaftlich, politisch, bildungsmäßig. Was muss passieren, dass Sie am 22. April mit einem Lächeln ins Bett fallen?

Schmidt: Beglücken, erschüttern, Fragen aufwerfen, Menschen zusammenführen, zum Diskurs anregen, es muss nachklingen, nachwirken. Dann können wir zufrieden sein. Wenn wir durch unsere Arbeit einen Beitrag dazu leisten deutlich zu machen, dass Kultur kein Luxus ist, den wir uns leisten oder auch bei Bedarf streichen können, sondern dass sie der geistige Boden ist, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert, dass Kultur das Fremde mit dem Eigenen verbinden kann, dass sie dabei hilft herauszuarbeiten, was uns ausmacht – wenn das in Ansätzen gelingt, dann bin ich zufrieden.

