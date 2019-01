Die Spuren der Erfinder

Mannheim.Die Stadtführung „Erfindergeist Made in Mannheim“ führt am Sonntag, 3. Februar, auf den Spuren berühmter Mannheimer Erfinder durch die Quadratestadt. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Benz-Denkmal in der Augustaanlage. Die Stadtführung bietet einen Ausflug in die Welt der Mannheimer Erfindungen und Innovationen aus Kultur, Technik und Gesellschaft.

Auf dem Rundgang erfahren die Teilnehmer von bekannten und weniger bekannten Erfindern, Machern und Visionären Mannheims. Denn die Quadratestadt bietet auch heute die nötigen Freiräume für Erfindergeist.

Auch der Charakter als Kulturmetropole wird spürbar und die Gästeführer erzählen zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten von der damaligen Zeit und davon, wie bis heute und ganz aktuell Erfindungen aus Mannheim die Welt veränderten und verändern. Vor dem Barockschloss endet die Führung mit der Meile der Innovationen. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019