Die Stadt und ihre Vielfältigkeit entdecken

Mannheim.Der zweistündige Stadtrundgang „Modernes und historisches Mannheim“ führt am kommenden Samstag, 17. August, um 14.30 Uhr vom Schloss in die Quadrate – und zwar zu Fuß.

Dabei zeigt sich die Stadt in einer spannenden Mischung aus alter und zukunftsweisender Architektur mit einem vielfältigen Shoppingangebot und facettenreicher Gastronomie. Die Führung kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren 6 Euro. Treffpunkt ist auf dem Ehrenhof des Schlosses, am Eingang zur Schlosskirche. Wer Mannheim dagegen lieber mit dem Bus erkunden möchte, kann an der Rundfahrt am Samstag, 17. August, um 10.30 Uhr teilnehmen.

Neues erkunden

Der Bus fährt in Richtung Wasserturm und passiert die Jugendstilanlage am Friedrichsplatz. Die Teilnahmekosten inklusive Auffahrt auf den Fernmeldeturm belaufen sich auf 16 Euro für Erwachsene, ermäßigt 14 Euro. Treffpunkt ist ebenfalls am Eingang zur Schlosskirche im Ehrenhof. Für beide Führungen wird eine Anmeldung an der Touristen-Information der Stadt Mannheim am Willy-Brandt-Platz 5 oder unter 0621/2 90 87 00 empfohlen.

Die Fahrradführung bietet eine authentische Erkundung der Stadt für Radler am Sonntag, 18. August. Los geht es an der Touristen-Information um 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro bei eigener Fahrradnutzung, 19 Euro mit Leihrad. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es auch online unter visit-mannheim.de. eaw

