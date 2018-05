Die Stadt von unten erkunden

Anzeige

Mannheim.Oberirdisch durch die Straßen schlendern und Architektur begutachten – so verlaufen die meisten Stadtführungen. Nicht aber die zwei Rundgänge „Mannheim unterirdisch“. Der Rundgang am Samstag um 11 Uhr führt in zwei Tiefbunker von 1939/1940. Dabei geht es um Mannheim und Luftschutz vor und nach 1945. Der Treffpunkt ist an der Jesuitenkirche. Am selben Tag um 14.30 Uhr und um 16 Uhr gibt es einen Rundgang zum Kalten Krieg und die Auswirkungen auf Mannheim. Ein Atomschutzbunker von 1965, der noch nahezu vollständig eingerichtet ist, wird besichtigt. Treffpunkt ist am Stadthaus N1. Eine Anmeldung unter mannheimtours.de/termine wird empfohlen. ham