Die Stärke des Ungefähren

Mannheim.Was ist ein Leben? Immer wieder stellen sich Schriftsteller diese Frage, die nicht größer gestellt und schwieriger zu beantworten sein könnte. Auch Anton Tschechow lässt in „Onkel Wanja“ seine Figuren auf die Suche nach dem gehen, was das Leben zum Leben macht. Das Nationaltheater Mannheim zeigt unter der Regie von Sebastian Schug nun diese so offene Suche nach dem Sein.

„Das Stück hat eine kosmische Dimension. Tschechow setzt seine Figuren ins Nichts aus, und dort sind sie grundsätzlichen Dingen ausgesetzt“, sagt Regisseur Sebastian Schlug. Um Sehnsüchte gehe es da, um falsche Lieben, aber auch um Konfrontationen mit falschen Entscheidungen und einem verfehlten Leben.

Termine und Karten Premiere am Donnerstag, 19. April, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus des Nationaltheaters Mannheim. Weitere Aufführungen am 27. April und 12. Mai, jeweils 19.30 Uhr, sowie am 18. Mai um 20 Uhr. Karten ab 8,50 Euro gibt es telefonisch unter 0621/ 16 80 150.

All das spielt auf dem Landgut der verstorbenen Frau des Professors Serebrjakow, das von seiner Tochter Sonja und ihrem Onkel Wanja bewirtschaftet wird.