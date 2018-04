Die Suche nach Heimat

Anzeige

Heidelberg.Das Ak.Theater nimmt Anlauf zu einem Projekt, in dessen Zentrum der schillernde Begriff „Heimat“ steht. Im April stehen sechs Veranstaltungen an, die sich den vielfältigen Aspekten von Heimat widmen. Los geht es am Donnerstag, 19. April, 20 Uhr, im Romanischen Keller (Seminarstr. 3) mit komischen und grotesken Elementen – und mit den Künstlern Jutta Glaser, Christina Liakopoyloy, Bernhard Rang, Christiane Adam, Hubert Habig sowie Schauspielschülern der Theaterakademie Mannheim. rcl

Info: Karten (10, erm. 6 Euro) unter 06221/5 19 12 10.