Die Tage der spitzen Pfeile

Mannheim.Was einst als geselliger Kneipen-Sport in Großbritannien begann, hat sich mittlerweile zu einem hallenfüllenden Großereignis entwickelt: Darts. Das Ziel dieser Sportart ist es, auf einer runden Scheibe mit spitzen Pfeilen ganz bestimmte Bereiche zu treffen.

Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, geben sich die Stars des Darts-Sports in der Maimarkthalle die Ehre. Gespielt wird in mehreren Runden. „In zwei Sessions pro Turniertag müssen die Stars unter höchster Konzentration ihr Können unter Beweis stellen“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Der Sieger darf sich am Sonntag über ein Preisgeld von 25 000 Pfund freuen. Eintrittskarten kosten je nach Tag und Platzlage zwischen zehn und 28 Euro und sind im Internet erhältlich. tge

