"Die ???" vor ausverkauftem Haus

Manche kennen sie noch aus dem Kassettenrekorder, spätere Generationen haben sie auf CD gehört oder auf Streaming-Plattformen. Irgendwo zwischen Nostalgie und Einschlafhilfe haben „Die ???“ ihren Platz gefunden. Zum 40-jährigen Jubiläum des Kulthörspiels kann man sie am Samstag, 9. November, nicht nur hören, sondern auch sehen - vorausgesetzt man hat schon Karten. Die Synchronsprecher der berühmten Fragezeichen (v.l.) Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczek und Andreas Fröhlich werden mit ihrem Programm „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ vor einer vollen SAP-Arena auftreten. Es gibt Trost für diejenigen, die leer ausgegangen sind: Am 20. März nächsten Jahres spielen sie eine Zugabe in der SAP Arena. Karten für dieses Konzert gibt es ab 45 Euro unter eventim.de. apt

© Christian Hartmann