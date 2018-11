Die Welt im Spielzeugformat

Mannheim.Ein besonderes Modellbahn-Erlebnis für große und kleine Eisenbahn-Fans bieten die Modulbaufreunde Ladenburg an diesem Wochenende wieder in den Vereinsräumen in Mannheim-Friedrichsfeld (Sulzer Str. 43).

Am Freitag beginnt die schon traditionelle Adventsausstellung der Modelleisenbahner, auf denen die Welt im Kleinen abgebildet ist und immer wieder interessante Details zu entdecken sind. Flachlandschaft reiht sich an Gebirge auf den genormten Modulen am Schienenstrang, dann eine Szene aus der Stadt mit Bahnanlagen, gefolgt von einer dörflichen Idylle.

Auch der Mannheimer Wasserturm ist auf der acht mal 16 Meter großen, S-förmigen Anlage zu sehen, kündigt Hans-Joachim Wagner von den Modulbaufreunden an. Doch nein, die blonde Braut vor dem Wahrzeichen der Quadratestadt sei nicht Daniela Katzenberger. Die Dame muss aber ziemlich bekannt sein, denn das Fernsehen ist vor Ort und die Fotografen lassen auf Knopfdruck ein Blitzlichtgewitter los, so die Hochzeit-Szene im H0-Maßstab 1: 87.

Die Vereinsjugend ist bei der Ausstellung ebenfalls vertreten, sie präsentiert ein Modul mit Schrottplatz und eines mit Erdölförderung. Auch ein kleiner Flohmarkt mit Modelbahn-Utensilien wird angeboten. Und wenn jemand Probleme mit seiner alte Märklin-Lokomotive haben sollte – auch dieses Jahr wird wieder der Lok-Doktor für die alten Märklinschätze da sein.

Die Adventsausstellung der Modulbaufreunde Ladenburg ist von Freitag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. mics

