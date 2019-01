„Die Welt wird nicht wieder wie früher“

Wer sich Mark Knopfler als einen entspannten Menschen vorstellt, der liegt genau richtig. In seinen British Grove Studios im Londoner Stadtteil Chiswick, wo nebenan gerade ein „großer Filmsoundtrack“ aufgenommen wird, sitzt er gemütlich beim Tee. Er schließt die Studiotür nicht etwa, indem er aufsteht, sondern mit einem kleinen Knopf am Schreibtisch – was ihm eine fast kindliche Freude bereitet. Auch auf seinem jüngsten Album „Down The Road Whereever“ bleibt der 69-jährige Gitarrist, Komponist und Sänger ganz gepflegt in der Komfortzone. Mit langgedienten Weggefährten wie Guy Fletcher und Ian Thomas hat der Ex-Frontmann der Dire Straits („Money For Nothing“, „Sultans Of Swing“) 14 herrlich detailverliebte Songs eingespielt, die melancholisch und nach Heißgetränk am Kaminfeuer klingen. Eine ähnliche Konzertatmosphäre dürfte Mark Knopfler am 6. Juli in der Mannheimer SAP Arena herbeizaubern.

Mister Knopfler, Ihr Studio sieht topmodern aus. Was ist das Besondere an diesen Räumen?

Mark Knopfler: Machen wir uns nichts vor: So ein Studio zu betreiben, ist eine idiotische Idee, wenn du Geld verdienen willst. Ich verdiene jedenfalls keins damit. Mir geht es vielmehr darum, wirklich die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. Die Menschen, die hier arbeiten, sagen, sie spüren die Energie der Räume. Vielleicht, weil ich viel Geld für die Klimaanlange ausgegeben und dafür gesorgt habe, dass die Luft immer schön feucht ist. Auch die Instrumente wissen gute Luft zu schätzen.

Schreiben Sie Ihre Songs auch hier?

Knopfler: Nein, nie. Das mache ich zu Hause in meinem Studienzimmer. Und auf Tournee. Wenn du mich im Hotel den Flur entlanglaufen siehst, mit einem Hocker im Arm, dann deshalb, weil da fast nie Stühle im Zimmer sind, auf denen ich Gitarre spielen kann.

Haben Sie ständig Songideen in Ihrem Kopf?

Knopfler: Jederzeit lauern musikalische Ideen und Gedanken darauf, mir den Tag durcheinanderzubringen. Meistens auf angenehme Weise. Aber ich spüre nie Stress oder den Zwang, irgendetwas zu schreiben. Entweder ich habe eine Idee, und wenn ich keine habe, ist es auch in Ordnung. Alles in allem ist es eine wunderbare Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Ein traumhaftes Dasein, oder?

Knopfler: Ja, ich bin ein glücklicher Junge. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich freue mich jeden Tag darauf, in meinem Studio aufzunehmen oder auch einfach bloß hier zu sitzen, den anderen Bands zuzuhören und ein Tässchen Tee zu trinken.

Eines der neuen Lieder heißt „Slow Learner“ – zu Deutsch: langsamer Lerner ...

Knopfler: Oh ja. Ich bin in allem so schrecklich langsam. Und so bedächtig. Ich gucke mir erst alles an, bevor ich es ausprobiere. Ich brauche zum Beispiel ewig, um herauszufinden, wie genau der Reißverschluss an einer neuen Jacke funktioniert. Ich bin einfach langsamer als die meisten anderen Menschen. Ich gehe auch total langsam. Viele Leute überholen mich beim Gehen, das passiert ständig.

Stört Sie das nicht?

Knopfler: Nein, überhaupt nicht. Ich war aber immer schon der Letzte, und sei es in der Umkleidekabine beim Schulsport. Auch hier im Studio mache ich immer als Letzter das Licht aus, krame ewig in meiner Tasche rum, mühe mich in die Jacke und trotte zur Tür. Die anderen sind dann längst schon weg. Ich bin damals schon ein verträumter Junge gewesen, und heute bin ich ein verträumter älterer Herr.

Ist das Verträumtsein eine Gabe, die Ihrer Musik zugutekommt?

Knopfler: Ja, ich würde dem zustimmen. Ich denke, selbst wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich lieber langsam als schnell.

Die Welt um uns herum ist ja schnell genug.

Knopfler: Gott, ja. Speziell in den großen Städten. Deshalb verlasse ich die Stadt gern, um runterzukommen. Ich hasse die Ungeduld der Städter, ich finde den Straßenverkehr besonders furchtbar. Meistens bin ich auf zwei Rädern unterwegs und kann den Staus ein bisschen ausweichen.

Ist Ihr Motorrad der eine Ort, an dem Sie Ihre Langsamkeit vergessen?

Knopfler: Oh nein, ich bin kein Hasardeur. Und seit ich vor zehn Jahren einen üblen Unfall mit meinem Motorrad hatte, bin ich noch vorsichtiger und zurückhaltender geworden. Ich würde behaupten, ich fahre meinem Alter angemessen.

Sie werden am 12. August 70 Jahre alt. Denken Sie schon an Ihren Geburtstag?

