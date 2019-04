Die wichtigsten Termine

Mannheim.Los geht es am Samstag, 27. April, um 10 Uhr mit Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg, der mit Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und dem Vizepräsidenten des Landesbauernverbandes Hans-Benno Wichert den Maimarkt eröffnet.

Bei der Matinée „Froh und Heiter“ stehen am Montag, 29. April, ab 10 Uhr Sängerin Barbara Boll, „Fräulein Baumann“ Markus Weber und die Wörtherseer auf der Bühne.

Amüsant wird es beim „Tag der Landfrau“ am Dienstag, 30. April, ab 10.30 Uhr mit Stargast Christian „Chako“ Habekost. Beim traditionellen Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes spricht am Sonntag, 5. Mai, um 10.30 Uhr „Mister Mittelstand“ Carsten Linnemann, der Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU in Brandl’s Festzelt. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019