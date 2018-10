„Dieses Gefühl ist einfach gigantisch“

Michael Sattler ist fünf Jahre alt, als er das erste Mal auf den Brettern steht, die heute seine Welt bedeuten. In Heidelberg groß geworden, genießt er die Zeit im Kinderchor der Stadt, kostet die Magie des ersten Beifalls aus, atmet erste Theaterluft – und entwickelt eine Leidenschaft, die ihn nicht mehr loslassen sollte. Denn auch wenn der hoch aufgeschossene Mann mit den kurzen schwarzen Locken schon im Alter von sieben Jahren ein bemerkenswertes Talent auf der Violine zeigt und nach etlichen gewonnenen Wettbewerben kurz vor der internationalen Solistenkarriere steht, sagt er klar: „Den Egoismen dieser Szene wollte ich mich nicht aussetzen.“

Zumal auch bald schon andere Herausforderungen auf Sattler warten. Im Heidelberger Jugendhaus wächst unter der Leitung der heutigen Mannheimer Stadtensemble-Chefin Beata Anna Schmutz das Theater- und Performance-Kollektiv „Rampig“ heran, das für ihn zum künstlerischen Sprungbrett wird. In Shakespeares „Sommernachtstraum“ spielt Sattler 2010 den Lysander, lernt die eigene künstlerische Freiheit zwischen Method Acting und akustischer Installation kennen – und ist tief inspiriert von den Möglichkeiten seiner eigenen Bühnensprache.

Zeitlos aktuell

Durch den Tanzunterricht bei Uschi Szott in seinem Willen noch bestärkt, schlägt Sattler Pläne für ein Psychologiestudium in den Wind, nimmt 2011 an der Hamburger Stage School ein Musical-Studium auf – und schließt es mit Auszeichnung ab. Es ist eine Biografie, die kaum besser zu jenem Musical passen könnte, das während des Winterfestivals im Dezember auch die Herzen des Mannheimer Publikums im Sturm erobern will. Denn auch wenn Michael Sattler nicht Alex Owens, die von Jennifer Beals gespielte Hauptfigur im Hollywood-Kassenschlager „Flashdance“ ist und sein Weg nicht der von der Stahlzeche in die Tanzakademie war, beschreibt sich der Aufstiegsgedanke aus Adrian Lynes Kultfilm hier doch zeitlos aktuell.

Die Deutschlandpremiere im Hamburger „Mehr!“-Theater mit Sattler als Bösewicht C. C. gab schon erste Eindrücke auf das, was die Anhänger des Tanzklassikers auf der Bühne von der unvergesslichen Liebesgeschichte erwarten dürfen. Denn Regisseur Anders Albien hat seine 2014 in Stockholm erstaufgeführte Aufsteigergeschichte nicht künstlich in die Moderne verfrachtet, sondern im puristischen Pittsburgher Charme der 1980er Jahre belassen. Auf der Straße trägt man zerfetzte Jeans, Unterhemd und Karojacke (Kostüme: Camilla Thulin).

Und auch die wilden Locken der jungen Alex (Hannah Leser) zeugen vom ästhetischen Protest, der soziale Auflehnung auch ohne jede weitere Demonstration möglich machte. Der historischen Figur Maureen Marders entlehnt, fristet Alex kein beneidenswertes Dasein. Bis nachmittags als Stahlgießerin am Bau, lässt sie jeden Freitag im „Harry’s“ die Hüllen fallen, um sich mit Strip-Einlagen die nötigen Dollar dazu zu verdienen. Ihr einziger Halt? Die alte Hannah, die ihr als moralische Mentorin und Tanzikone gleichermaßen den entscheidenden Denkanstoß verpasst. Ein Jammer, dass Schlager-Altmeisterin Gitte Hænning diese Rolle in Mannheim nicht spielen wird – denn so passioniert und kultiviert die 72-jährige Sängerin die Grande Dame in Hamburg verkörpert, wird jede Szene mit der Dänin zum wahren Augenschmaus. Nicht weniger im Übrigen als die Liebesgeschichte zwischen Alex und ihrer anfänglichen Affäre Nick Hurley. Der Sohn des großen Zechen-Besitzers hat zunächst – ganz wörtlich genommen – keinen leichten Stand bei den Damen, doch mit Sasha di Capri steht ein junger, entschlossener Mime auf den Brettern, der den Zwiespalt zwischen Reichtum und Emotion meisterlich vereint.

Das ist der Reiz an dieser neuen, feiner justierten „Flashdance“-Variante: Dass sie sich nicht nur auf Jennie Widegrens rasende Choreographien verlässt, sondern gezielt auf die spannende Handlung setzt. Denn selbstverständlich bleibt Barbesitzer Harry nicht ohne Konkurrenz – und hier kommt auch Michael Sattler wieder ins Spiel.

Als gewissenloser Geschäftsmann C.C. will er mit seinem „Chameleon Club“ die noble Alternative zum „Harry’s“ aufziehen und scheut auch nicht vor kaltblütigen Menschenhändler-Tricks samt falschen Versprechungen zurück, um Mädchen von seinen Konkurrenten abzuwerben.

Falsche Illusionen

Allein Alex lässt sich von falschen Illusionen eines großen Ruhms nicht verführen – und zähmt damit den Sturm zwischen verhängnisvollen Intrigen und großen Gefühlen, um schlussendlich zu triumphieren. Auch für Michael Sattler strömt aus dem dramaturgischen Sog zwischen den Film-Hits „Maniac“ und „What A Feeling“ eine ganz besondere Atmosphäre: „Dieses Gefühl, mit einem solchen Stoff auf der Bühne zu sein, ist einfach gigantisch.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018