„Dieses Gefühl wird niemals enden“

Ihr Auftritt ist bisher das große Glanzlicht im Konzertkalender 2020 in der Metropolregion: Céline Dion spielt am Freitag, 19. Juni 2020, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Es ist überhaupt das erste Gastspiel des Pop-Weltstars mit der brillanten Stimme und der Jahrhundertballade „My Heart Will Go On“ (1997) aus dem Film „Titanic“ in der Quadratestadt. Kein Wunder: Die Frankokanadierin hat auf ihren Europatourneen mehr Konzerte in Paris als in ganz Deutschland gegeben. Bei diesem exklusiven Ereignis werden neben einigen Songs aus ihrem aktuellen Album „Courage“ ihre großen Hits und mehrere perfekt interpretierte Coverversionen stehen. Im Interview mit dieser Zeitung spricht die 51-Jährige sehr offen über Trauer, Muttergefühle und das Ringen um Perfektion.

Madame Dion, ein Song auf Ihrem neuen Album hat den Titel „Imperfections“. Wann haben Sie sich das erste Mal angenommen, genauso wie Sie sind?

Céline Dion: Das war ein langer Prozess. Ich würde sagen, dass es mir mit ungefähr Mitte 30 das erste Mal nicht mehr so viel ausmachte, mich länger im Spiegel zu betrachten. Als Teenager und junge Frau litt ich unter extremen Komplexen – vor allem wegen meiner damaligen schiefen Zähne. Aber auch heute gibt es immer wieder Momente, in denen ich mit der Größe meiner Nase hadere oder mich Fältchen stören, die vor einem Jahr noch nicht da waren. Aber das geht uns doch allen so, oder? Wenn wir uns selbst betrachten, dann ist es aber auch wichtig, nicht nur oberflächlich zu schauen, sondern uns wirklich selbst zu erkennen.

Was genau meinen Sie?

Dion: Eigene körperliche Makel zu sehen, ist das eine – den wahren Zustand unserer Seele zu erkennen, das andere. Geht es uns tatsächlich gut oder machen wir uns nur etwas vor? Viel zu viele Menschen verdrängen es, wenn es ihnen schlecht geht; wenn sie sich verletzlich und schwach fühlen und Hilfe brauchen. Das zu akzeptieren ist zuweilen eine große Herausforderung. Vor allem für Männer, weil die das immer noch für Schwäche halten.

Ihr Liebeslied „Courage“ haben Sie Ihrem verstorbenen Mann René Angélil gewidmet.

Dion: Ich werde René immer vermissen! Dieses Gefühl wird niemals enden. Der größte Trost für mich ist aber, dass mein Mann in gewisser Weise immer bei mir sein wird. Und ich brauche nur meine drei Jungs anschauen: ihr Aussehen, ihre Augen und ihr Verhalten. Sie sind ihm einfach unglaublich ähnlich.

Wie viel Kraft hat es gekostet, mit ansehen zu müssen, wie der Krebs Ihren Mann immer mehr schwächte?

Dion: Unendlich viel! Am Ende war es nicht nur für ihn eine Erlösung, sondern auch für uns alle: die Kinder, die Familie und mich. Ihn mehrere Jahre lang leiden zu sehen und seine Qualen hautnah mitzuerleben, hat uns allen das Herz gebrochen. Mein Mann war so tapfer und ein unglaublicher Kämpfer. Er wollte uns nicht alleine lassen, sein Leben nicht loslassen. Als er dann aber immer schwächer wurde, nahm ich ihn eines Tages in den Arm und sagte ihm: „Mach dir keine Sorgen mehr und lass einfach los. Du hast dich so rührend um uns alle gekümmert und wolltest immer nur das Beste für uns. Sorge dich nun nicht mehr und gehe in Frieden. Ich verspreche dir, dass ich gut auf die Jungs aufpasse und mich um alles kümmern werde.“ Allerdings gibt es etwas, das ich heute sehr bereue.

Und zwar?

Dion: Es war Renés großer Wunsch, in meinen Armen zu sterben. Ich konnte ihn leider nicht erfüllen. Am Abend vor seinem Tod am 14. Januar 2016 kam ich nach meiner Las-Vegas-Show sehr spät nach Hause und wollte ihn nicht mehr aufwecken. Wenn ich nur geahnt hätte, dass es zu Ende geht und er am Morgen nicht mehr lebt, hätte ich mich zu ihm gelegt. Umso mehr bedeutet mir seine letzte SMS, die er mir am Abend zuvor vor dem Beginn meiner Show geschickt hat: „Ich liebe und küsse Dich!“

Apropos schwach fühlen und Hilfe brauchen: Wie haben Sie Ihre Kinder dabei unterstützt, mit dem Verlust des Vaters umzugehen?

Dion: Kurz nach Renés Tod habe ich eine Menge Ratgeber gelesen. Bücher, in denen Psychologen Hilfestellung für Menschen geben, die den Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden verarbeiten müssen. Beim Lesen habe ich mir helfen lassen, um in kurzer Zeit so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Wie bereite ich kleine Kinder auf die Trauerfeier vor. Was kann ich ihnen sagen und was nicht? Wie kann ich verhindern, dass sie ein Trauma erleiden? Nach zwei Tagen dachte ich: Jetzt bin ich bestens vorbereitet.

War dem wirklich so?

Dion: Nein, keiner der gut gemeinten Tipps war am Ende richtig. Ich will damit nicht sagen, dass die Profis nur Quatsch geschrieben hatten. Es passt aber einfach nicht zu der Persönlichkeit meiner Kinder. Ich habe stattdessen auf meine Intuition gehört, und das war genau richtig.

Wie haben Sie es Eddy und Nelson erklärt, dass ihr Papa nicht mehr wiederkommt?

Dion: Kennen Sie den Animationsfilm „Oben“, in dem ein alter, verwitweter Mann an seinem Haus ganz viele Ballons befestigt und in den Himmel fliegt? Diesen Film haben die Kinder zu der Zeit besonders geliebt, deshalb habe ich dieses Bild benutzt: Papa ist mit vielen bunten Ballons nach oben geflogen. Zu einem besseren Platz, wo er keine Schmerzen mehr hat und seine Eltern wiedersehen kann. Und nach ein paar Wochen sagte ich zu meinen Jungs, dass wir das Leben von René feiern wollen.

Und das geschah wie?

Dion: Wir haben zu seinen Ehren im Haus eine kleine Party geschmissen; viele Ballons aufgeblasen, Konfetti und Glitter in der Gegend herumgeworfen, gesungen und getanzt. Die Kinder riefen immer wieder „Dad, wir lieben dich!“ Im Wohnzimmer herrschte danach das totale Chaos, und auch unsere Hunde waren voller Glitter. Es war wunderbar!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019