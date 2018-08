Anzeige

Mannheim.Eine Safari mitten in den Quadraten bietet das Reiss-Engelhorn-Museum. In der Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ gehen Besucher auf eine faszinierende Safari. Im Juli und August ist der Besuch besonders verlockend. Kinder und Erwachsene zahlen jeweils nur einen reduzierten Eintrittspreis.

Wer die Schau nicht allein erkunden möchte, kann sich am Freitag, den 3. August um 15 Uhr einer besonderen Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren anschließen. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5.

Zum Mitmachen

Die Mitmach-Ausstellung entführt Besucher in die Welt der Tiere – von der Zeit der Dinosaurier bis heute, von den Tiefen des Ozeans bis hoch in die Lüfte, von der Savanne Afrikas über den chinesischen Bambuswald bis ins heimische Maisfeld. Besucher begegnen dabei vielen unterschiedlichen Tieren. Sie stehen Dino, Panda & Co. jedoch nicht nur Auge in Auge gegenüber, sondern können selbst Teil der Szenerie werden. Welche Pose sie einnehmen, bleibt den Gästen selbst überlassen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Fotorealistische Bilder können in verschiedenen Posen mit den Ausstellungsexponaten gemach werden. Dabei entfalten die Fotos einen 3D-Effekt.