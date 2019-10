Diskussion ums Klima

Mannheim.Der Klimawandel ist in den Medien allgegenwärtig. Nicht selten ist er auch Gegenstand hitziger Diskussionen. Genau mit diesen beschäftigt sich der Meteorologe Frank Kaspar in seinem Vortrag am Mittwoch, 9. Oktober, im Technoseum.

Während seiner Präsentation geht der Wissenschaftler auf die Argumente und Parolen von Menschen ein, die am Klimawandel zweifeln. Dabei erklärt er auch, warum Klimawandel-Leugner und Wissenschaftler so schwer miteinander ins Gespräch kommen – und mit welchen Strategien beide Seiten dennoch zum Dialog finden können. Dabei geht er auch auf den derzeitigen Stand der Forschung ein.

Die Veranstaltung ist der Auftakt zur Vortragsreihe „forum mannheim“, die sich im Winter 2019/2020 mit dem Klimawandel und der Energiewende beschäftigt. Die Rede von Frank Kaspar beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. tge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.10.2019