Dörnröschen-Diät und Gewürzequiz

Mannheim.Die Kulturbühne in Halle 10 gehört zu einer etablierten Einrichtung auf dem Maimarktrummel. Hier können Besucher verweilen und sich unterhalten lassen – sei es durch Musik- und Theaterdarbietungen oder durch Lesungen.

Heute um 11 Uhr beispielsweise lädt der Cox-Verlag zu einer interaktiven Autorenlesung mit Gewürzequiz. Für erfolgreiche Teilnehmer gibt es das Kinderbuch „Emmi Cox, Gewürzdetektivin“ zu gewinnen.“ Um 12 und um 14 Uhr zeigt die Schauspielgruppe vom Rhein Neckar Theater ihre „AllStars“-Revue und am Freitag die 70er Jahre Schlagershow „Radio Gaga“ (12 und 14 Uhr). Am Samstag und Sonntag (jeweils 11 Uhr) liest Krimiautor Manfred Krämer. Um 12 und 14 Uhr kommen am Samstag die Schlagertanten, um 15 Uhr spielt die Roos Band. dir