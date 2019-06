Doppelstart zum Sommer

Mannheim.Die Tage sind länger, die Kleider werden kürzer und das kühle Getränk in der Hand schmeckt noch besser, wenn die Sonne ins Gesicht strahlt und abwechslungsreiche Musik für die Abrundung der guten Stimmung sorgt. Party im Sommer – das ist immer etwas Besonderes. Deshalb feiert der Veranstalter Foreverdisco am Pfingstwochenende gleich zwei Mal den Saisonstart.

Über und um die 30

Eine Sommernacht, die erinnerungswürdig sein wird, verspricht am Samstag, 8. Juni, ab 20 Uhr Teil Eins der Doppelparty: Mit Special-DJs und Show Acts sorgt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für gute Stimmung im Playa del Ma, dem Außenbereich der Manufaktur Mannheim. Als DJ – oder präziser formuliert – DJane des Abends steht Tatjana Orffé am Mischpult. Auf internationalen Bühnen bekannt, verwandelt sie am Wochenende Vinylscheiben in ein Partyerlebnis.

Durch die angrenzende Manufaktur ist die Party in jedem Falle garantiert. Sollte das Wetter umschwenken, wird drinnen unter einem Dach gefeiert. Tickets gibt es für 12 Euro online.

Teil Zwei der großen Sommeraktion findet hingegen am Sonntag ab 21 Uhr im Delano in Weinheim (Hammerweg 63) statt. Simone Djane legt auf. Seit einem Contest in Heidelberg 1992 ist sie eine gefragte DJane auf Festivals und in Clubs. Tickets gibt es online für 10 Euro. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019