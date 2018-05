Dorf feiert Partner mit Wein

Anzeige

Weisenheim am Berg.Nicht nur die Einheimischen, sondern auch Besucher aus Nah und Fern sind wieder eingeladen, vier Tage lang den Wein, die Heimat und die Dorfpatenschaften von Weisenheim am Berg zu feiern: Von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Mai, wird in dem Pfälzer Ort das Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest begangen.

„Spass uff de Gass“ steht hierbei am Donnerstag auf dem Programm, wenn Bürgermeister Joachim Schleweis, Weinprinzessin Friederike I. und Trachten- und Volkstanzgruppe WAB das Fest um 11 Uhr auf dem Dorfplatz eröffnen. Um 14 Uhr findet der Festumzug mit kostenlosen Proben von Weinen und Traubensaft statt – das Probiergläschen gibt es für einen Euro an der Zugspitze und auf dem Dorfplatz. Ein weiterer Höhepunkt: am Freitag, 18 Uhr, erfolgt „Kerweborsche-Casting“ auf dem Dorfplatz. Infos: weisenheim.de. mav